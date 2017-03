La UFEC presenta les seves propostes per al Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha rebut aquest divendres de mans del president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, les propostes de l’entitat per a la elaboració del Pacte Nacional de l’Activitat Física i l’Esport, en el marc del procés participatiu que s’ha obert amb aquesta finalitat.

La Unió de Federacions proposa un nou sistema esportiu amb tres objectius definits. El primer, la millora del finançament per esportistes, clubs i federacions a través de l’afectació de taxes de jocs i apostes, seguint el model esportiu d’altres països europeus, com per exemple Suècia. El segon, la creació de la Unió d’Esports, una entitat paraigua representativa del sector on els seus dirigents siguin escollits de manera democràtica, i que aquesta sigui una estructura a través de la qual s’executin les polítiques esportives amb plena autonomia de les entitats. El tercer, un enfortiment de l’estructura política de l’administració esportiva, donant la rellevància i la importància dins l’estructura del Govern que es mereix l’esport.

"L’acte ha estat una demostració més d’unitat en el món de l’esport en què federacions i clubs han manifestat la voluntat de canviar el sistema, que ha donat els seus fruits durant els últims 30 anys, però que s'ha quedat obsolet. És per això que per això proposem un nou codi de l’esport pactat amb el Govern", ha explicat Esteva.

"Recollim aquestes propostes molt treballades, com hem recollit les propostes d’altres entitats esportives, amb el compromís de valorar-les i estudiar-les totes en profunditat. Són importants totes les idees i volem que tothom hi participi activament. Cal posar en valor l’esport en totes ala seva dimensió”, i en aquest sentit ha afirmat que “l’esport és molt important com a pilar fonamental de cohesió social, de transmissió de valors, font de salut i bons hàbits, per a mostrar Catalunya al mon. L’esport és molt important per a la salut democràtica del país”, ha dit Munté, que ha estat acompanyada del secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.