Umtiti, el noi de barri que torna a París fent-se respectar

“A vegades ho parlem i sembla increïble que un company del barri jugui amb Messi”, diu Djoudi Bouzama, el president del club de futbol de Ménival, on tothom segueix els partits del Barça gràcies a Samuel Umtiti. Aquest barri a l’oest de Lió és un lloc relativament tranquil. Un barri de tot just quatre mil persones, que es va construir d’un sol cop, amb edificis tots semblants, a les antigues terres de l’arquebisbe de Lió. Aquí hi va arribar quan tenia quatre anys Samuel Umtiti, provinent de Villeurbanne, una ciutat just al nord de Lió coneguda pel seu equip de bàsquet, on els Umtiti havien passat els dos primers anys a França després de deixar la seva terra, el Camerun, per trobar una nova vida. Ménival no és una banlieue conflictiva, és un barri de gent treballadora i calmada on el Front Nacional gairebé no aconsegueix vots. Aquí la família Umtiti va sentir-se acollida ràpidament i el futbol va ser una bona eina. Quan ja era menut, al club local tothom sabia que aquell nen acabaria a l’ Olympique de Lió, el club gran de la ciutat.

Samuel Umtiti tornarà avui a París per enfrontar-se al PSG per primer cop amb la samarreta del Barça. Amb el Lió ja ho va fer uns quants cops, però aquest partit serà especial, ja que serà el primer al Parc dels Prínceps des que s’ha consagrat com a central capacitat per ser titular amb França i el Barça. Amb tot just 23 anys. “El seu somni s’ha fet realitat. És un noi molt tranquil però molt ambiciós, vol triomfar i per això sempre ha calculat què calia fer”, diu el seu germà Yannick, que serà al Parc dels Prínceps. La lesió de Mascherano obre la porta a la titularitat a un Umtiti que suma menys minuts que altres jugadors, però per la senzilla raó que mai entra de suplent al terreny de joc. Quan juga, ho fa de titular. I les seves estadístiques són molt bones: és el defensa amb la mitjana de passades realitzades amb èxit més alta, per davant de Piqué per poc (92,5%), i també el defensa que té la mitjana més alta de duels directes guanyats, per davant fins i tot d’un Javier Mascherano sempre agressiu en aquest aspecte (75% el francès i 61,8% l’argentí). I això, sent el central que té la millor mitjana de faltes per minuts jugats: en fa poques.

“S’ha adaptat molt bé, potser massa ràpid. Qualsevol errada en defensa es nota molt i al Barça els espais a l’esquena dels centrals són grans, costa jugar”, deia a la primera volta Luis Enrique. A la segona volta, el Barça ha passat a ser pressionat a dalt, deixant menys espais a l’esquena. Però Umtiti ha seguit jugant prou bé, malgrat alguna errada puntual lògica en un futbolista que viu el primer any al Barça. “Ell està molt content, toca de peus a terra. Sap que no es pot relaxar i que cal seguir treballant amb professionalitat”, diu el seu germà Yannick, que lidera una família on la mare encara té molt de pes a l’hora de donar consells. Va ser ella qui va tenir clar que els nens havien de fer esport i activitats per integrar-se al barri i educar-se com calia.

El moment del Big Sam

“És normal pensar que li podia costar jugar al Barça, tothom sap que aquest club és molt especial i jugadors que ho fan bé en altres equips pateixen al Barça. Però tots estem satisfets i una mica sorpresos per l’impacte que ha tingut ja el primer any. Davant dels reptes durs, dona la seva millor versió”, diu Sergi Darder, el futbolista mallorquí amb qui va jugar al Lió l’última temporada. Des que va debutar, a Umtiti se’l definia com un jugador amb gran futur però que tenia moments en què es desconcentrava. “Ho ha deixat enrere, ja ho va demostrar quan va entrar a l’eix de la defensa de la selecció a l’Eurocopa i jugava molt tranquil”, deia l’exentrenador Luis Fernández en declaracions a la premsa francesa.

“El Big Sam jugarà molts anys a la defensa de la selecció, serà un nou Desailly”, va dir al final de l’Eurocopa Patrice Evra, l’actual jugador del Marsella, que el va batejar com a Big Sam. Ara la part del joc que més li costa continua sent defensar dins de l’àrea davanters amb molt de físic. “La lliga espanyola és un lloc ideal, ja que no solen jugar davanters d’aquest estil i pot imposar el seu joc ràpid”, comenta Darder. A la lliga francesa ja va patir a Ibrahimovic, però el suec ja ha marxat del PSG. “Tenen un equip temible”, advertia Umtiti en declaracions al diari L’Équipe.

Dins del Barça Umtiti ha agradat per la seva professionalitat. És d’aquells jugadors que no creen problemes, no criden l’atenció i escolten quan toca. Més d’una persona, dins del club, fa broma en recordar les paraules d’ Andoni Zubizarreta quan es va fitxar un central que no va rutllar, com Thomas Vermaelen. “Umtiti sí que ha provocat un rendiment immediat”, diuen.

Un gol contra el PSG

El retorn a París arriba en un moment en què Umtiti ja sembla un veterà. De tots els fitxatges d’aquesta temporada, és segurament qui ha provocat un impacte més fort, i ha obert el debat sobre qui hauria de ser titular al costat de Mascherano. “Crec que la meitat de França sempre vol que l’equip de París perdi, així que seguirem el partit animant-lo”, diu Bouzama sobre un duel especial per a Umtiti, ja que mai ha derrotat el PSG en un partit oficial. En l’últim triomf en lliga del Lió, amb gol de Darder, ell era baixa. I en els duels anteriors va encaixar derrotes o empats. Ara, el 13 d’abril del 2014 el Lió va empatar 1-1 al Parc dels Prínceps i el gol de l’empat, en els últims minuts, el va fer precisament Samuel Umtiti. “Al Barça potser encara no s’ha vist però també té gol. És normal que conservi més la posició, al Barça. Però ni tan sols es pot descartar que jugui al mig del camp si cal, ja ho ha fet de manera puntual”, diu Darder, que està convençut que el pas del temps confirmarà Umtiti com un dels líders de la plantilla.

“Quan tingui més anys d’experiència, arribi relleu generacional i tingui més control de l’idioma, serà dels que manaran. Al Lió tenia 21 anys i ja era el segon capità. Xerrava, escoltava, pressionava els àrbitres...”, explica el mallorquí, que va tornar a parlar amb Umtiti quan aquest va viatjar a Lió per veure un partit de l’Olympique contra el Dinamo de Zagreb de la Champions. Al final del duel, Umtiti va baixar al vestidor per animar els seus antics companys, com feia abans, quan era un dels capitans. “Segueix els resultats del Lió, hi té amics”, admet Yannick Umtiti. “És una persona propera que no amaga les arrels, encara és als grups de WhatsApp de gent del barri”, afegeix Bouzama, que recorda que amb cinc anys ja destacava per sobre dels altres nens, però jugant com a davanter. Amb nou anys, el Lió el va fitxar i va ser a l’Acadèmia del club gran de la ciutat quan el van situar per primer cop com a central, aposta que va funcionar des del primer moment. La seva cursa ja no s’ha aturat.