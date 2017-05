Unzué fitxa pel Celta i s'emporta una part del cos tècnic actual del Barça

Juan Carlos Unzué serà el nou entrenador del Celta les dues pròximes temporades, tal com ha avançat l'equip de Vigo. L'entrenador navarrès torna a la banqueta gallega com a entrenador després d'haver-la ocupat com a segon tècnic de Luis Enrique a la campanya 2013/14.

Després de tres anys ajudant Luis Enrique al Barça, Unzué se'n va per afrontar el segon periple com a tècnic, després d'aquell amb el Numància. A més, s'emporta gairebé tot el cos tècnic del Barça: Robert Moreno, segon entrenador; Rafel Pol, preparador físic, i Joaquín Valdés, psicòleg.

Unzué havia sonat com a possible tècnic del Barça ara que se'n va Luis Enrique, però el club finalment ho va descartar i aquest dilluns hauria de fer oficial el fitxatge d' Ernesto Valverde.