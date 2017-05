Unzué inicia l’operació sortida al Barça

Luis Enrique s’abraçava amb Unzué sobre la gespa del Vicente Calderón hores després del final del partit contra l’Alabès. Jugant amb una rèplica petita de la Copa, xerraven. Robert Moreno es feia fotografies a la gespa de l’estadi de l’ Atlètic. Abraçades, comiats. El Barça tanca un cicle de tres anys amb un cos tècnic en què Luis Enrique apareixia al centre de la imatge, deixant en un segon pla un grup de professionals de qui tothom parla bé. “Sap greu que marxin, però el futbol és així”, es deia ahir dins del Barça, on s’havia valorat demanar al nou tècnic, al relleu de Luis Enrique, si podia acceptar treballar amb el cos tècnic de l’asturià, ja que la seva feina era molt valorada. Però Valverde, l’home que de ben segur serà proposat avui a la reunió de la junta directiva com a nou entrenador blaugrana, vindrà amb els seus. I Unzué marxa amb tres dels homes que han ajudat a guanyar 9 dels 13 títols aquests anys.

Unzué volia ser primer entrenador. L’exporter mai ha amagat la seva ambició de dirigir un vestidor, de ser molt més que l’encarregat de l’estratègia, i durant les pròximes dues temporades serà la cara visible del projecte del Celta passada l’etapa d’ Eduardo Berizzo. El club gallec va confirmar ahir la contractació per a les pròximes dues temporades del navarrès, que viatjarà a Vigo amb part del cos tècnic del Barça. L’assistent Robert Moreno, el preparador físic Rafel Pol i el psicòleg Joaquín Valdés faran les maletes per anar de Barcelona a Galícia. D’aquesta manera, es tanca el cercle i es confirma el que ja fa dies que s’ha assimilat: que Unzué no substituirà Luis Enrique al club blaugrana i que el nou staff tècnic que vingui no se solaparà amb l’actual.

Però Unzué no farà un any sabàtic com necessitarà l’asturià. S’havia especulat molt sobre les diferents alternatives que se li havien obert al navarrès, que només tenia en currículum l’etapa al Numància, i l’únic clar era que l’exporter tenia energia per embarcar-se en un nou projecte. Fa uns dies, César Palacios, el director esportiu que li va donar l’oportunitat a Sòria i amic íntim des de l’Osasuna, afirmava al diari ARA que l’ambició d’Unzué sempre havia sigut entrenar. Quan era jugador ja volia dirigir un equip. I el 2010 va ser l’hora, després de l’etapa amb Rijkaard i Guardiola. De fet, aquest continua sent el gran aval d’Unzué.

A Vigo agrada la filosofia Barça que envolta la figura del porter, de gust pel joc protagonista i combinatiu que s’ha consolidat a Balaídos. El desig de donar continuïtat a l’estil de joc que fa dues dècades que està fent gran el Celta ha aclarit el panorama per a l’arribada d’Unzué, que competia amb Pellegrino, entre altres candidats, per un lloc a la banqueta gallega. A més, el bon record que va deixar Luis Enrique en l’any al Celta, ha animat la directiva a apostar per Unzué, de qui hi ha garanties totals de professionalitat i aposta pel planter.

Dissabte per la nit, de fet, ja semblava que els ajudants de Luis Enrique s’acomiadaven del Barça des del Calderón. “Doncs res, s’ha acabat el somni. Tres anys inoblidables. Gràcies a tots els que han confiat en nosaltres”, escrivia a Twitter Moreno. “Una més, sempre amb el Barça al cor”, deia Pol. Tots dos tenien opcions de quedar-se al Barça reubicats en el projecte del Barça Innovation Hub, però ho faran a distància sense abandonar la dinàmica diària d’una plantilla. Inevitablement, ahir les celebracions del títol de Copa portaven missatges ocults. Abraçades, fotografies amb la família o converses insinuaven moltes més coses de les que es podien percebre a la gespa del Calderón. I aquestes imatges no eren només entre membres del cos tècnic, també entre els jugadors més d’un ja s’acomiadava.

L’hora de vendre

Alguns dels noms que semblen tenir les portes més obertes per sortir del Barça aquest estiu estaven especialment freds en l’alegria pel títol. Jéremy Mathieu enviava missatges des del telèfon mòbil i Arda Turan mantenia, separat del grup, una conversa íntima amb Carles Naval. Tots dos són candidats a buidar la nòmina del primer equip en les pròximes setmanes. “Aquest estiu alguns jugadors marxaran, volem fitxar”, raonava Josep Maria Bartomeu després de la final de Copa. El Barça, obligat a destinar part dels diners a remodelar el Camp Nou amb el projecte Espai Barça, necessitarà fer equilibris al mercat de fitxatges, per equilibrar els sous, que no poden créixer gaire per no incomplir les normes de la UEFA i la FIFA, i per evitar ensurts. Per fitxar, doncs, caldrà vendre, i amb els noms de Mathieu i Arda Turan no n’hi ha prou. El tercer porter, Masip, ja sap que marxa, però altres futbolistes que han sigut protagonistes en els últims anys podrien fer les maletes, i dins de les oficines no es descarta que un jugador més mediàtic també marxi.

Reunió de la junta amb moltes carpetes

La reunió de la junta directiva del Barça d’avui tindrà moltes carpetes sobre la taula, una d’elles referent a l’entrenador que ocuparà el lloc de Luis Enrique. L’àrea esportiva proposarà el nom d’Ernesto Valverde a uns directius que també han d’opinar sobre la derrota judicial de la setmana passada, quan l’Audiència Provincial de Barcelona va validar del tot la sentència de primera instància del jutge Martínez Borrego, en la qual donava per finalitzat el mandat de Joan Laporta amb uns beneficis de 4 milions d’euros, i rebutjava l’acció de responsabilitat iniciada per la directiva de Sandro Rosell, que creia que Laporta havia deixat pèrdues. La directiva haurà de decidir si presenta recurs al Suprem o accepta la derrota i tanca el cas.