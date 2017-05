Valverde: "No tinc cap compromís amb cap equip, no he parlat amb ningú"

No ha parlat del Barça ni ha anunciat res. Amb un to sempre respectuós i responsable, Ernesto Valverde s'ha limitat a explicar els motius del seu adeu de l'Athletic en la roda de premsa d'aquest dimecres al migdia. L'entrenador parla del desgast lògic d'una gestió de quatre anys amb el mateix grup humà i amb la tensió de ser un home de la casa, exposat a l'entorn i a la pressió mediàtica. S'ha decidit fer públic l'anunci de la no continuïtat a final de temporada per evitar "interferir en la dinàmica" de l'equip, encara que això tingués " el cost de l'especulació".

Però no ha volgut comentar res sobre el seu futur, ni tan sols en preguntes concretes sobre el Barça. "No tinc cap compromís amb cap equip i no he parlat amb ningú", ha deixat clar. No ha negat que té un agent que ha rebut diverses ofertes que, ara, un cop tancada l'etapa a Bilbao, començarà a valorar. "Estic buscant casa a Roma, escola a Barcelona...", ha dit, amb to irònic, per afrontar els rumors que l'han envoltat en les últimes setmanes.

540x306 Ernesto Valverde s'emociona en el seu comiat de l'Athletic / ATHLETIC-CLUB Ernesto Valverde s'emociona en el seu comiat de l'Athletic / ATHLETIC-CLUB

Emocionat

Se'l veia nerviós. I emocionat, molt emocionat. En diversos moments ha hagut d'aturar el discurs per beure aigua i agafar aire. Per respirar i calmar-se. "És un dia dur per a mi", ha dit per començar. A Valverde se li fa difícil marxar, perquè a Bilbao ha trobat un grup de treball "únic" i una afició que sempre li ha transmès la seva estima i suport, però alhora entén que és el moment de fer-ho. "No puc quedar-me per complaure la gent, m'haig de quedar perquè n'estic convençut; crec que aquesta decisió és la millor per a tots, per a mi i per al club".

Allargar un any més i ampliar el cicle a cinc anys era "improbable", i més tenint en compte que, inicialment, l'acord era per a dos anys. "M'hi he estat el doble de temps del que pensava. Vaig arribar en un moment en què el club estava en una situació una mica delicada, em sentia en la responsabilitat d'ajudar, i d'ajudar el Josu Urrutia per la relació personal que tenim. I, al final, ha sigut el club qui m'ha ajudat més a mi".

"La meva feina amb aquest grup ja s'ha acabat. Està bé que hi hagi moviment, que vingui algú amb idees noves que agiti la coctelera". Ernesto Valverde Exentrenador de l'Athletic

Tant ell com el vestidor agrairan un canvi d'etapa. "La base de l'equip és amb mi des de fa quatre anys. Jo soc qui els ha de collar perquè rendeixin al màxim, qui els ha de corregir, i tinc la sensació que la meva feina amb aquest grup ja s'ha acabat. Està bé que hi hagi moviment, que ara vingui algú amb idees noves, que agiti la coctelera. Que els titulars s'hagin de tornar a guanyar el lloc. Que als que no estan jugant se'ls obri una perspectiva diferent. Un canvi els anirà bé, a ells, i a mi també".

Els elogis al vestidor han sigut constants. Valverde té clar que "aquest grup de jugadors es quedarà a la memòria de la gent", no tant pels bons resultats com per la manera de jugar. "Hem volgut transmetre als nostres aficionats les ganes de voler ser dominadors del joc. Hem donat un exemple permanent de superació, no són casualitat tantes remuntades, ni els cops que ens hem aixecat, ni les segones voltes de nivell Champions que hem fet. Aquest grup ha aconseguit que entrar a Europa sembli normal en l'Athletic", ha puntualitzat. Aquesta qüestió ha sigut subratllada pel president Josu Urrutia, també present al comiat. En aquest sentit, la cirereta del pastís la posaria una victòria del Barça a la final de la Copa del Rei, que donaria plaça europea a l'Athletic. "Se m'enfadaran a Vitòria i a casa, però vull que guanyi el Barça, dissabte", ha admès.

Entrant en detalls dels motius de plegar ara, Valverde ha reconegut que veia "improbable" complir un cicle de cinc anys.

L'equip de treball

Tot i que Valverde no ha entrat en cap detall sobre el que anunciava 'Mundo Deportivo' dimarts, de l'acord amb el Barça per 2+1 anys, ha deixat algunes pistes dels moviments que en pròximes hores es poden resoldre i que afectarien l'actual 'staff' tècnic de Luis Enrique. Valverde ha insinuat que el seu salt [a Barcelona, tot i que no ho ha mencionat] no el podrà fer amb tot el seu grup de treball. Segons ha pogut saber l'ARA, només el podrà fer acompanyat del seu segon entrenador, Jon Aspiazu, i el preparador físic, José Antonio Pozanco. "No lamento res del que he fet aquí; el que em sap greu és no poder-me endur tota aquesta gent". Ha assenyalat al fons de la sala, se li han humitejat els ulls i els flaixos de les càmeres l'han començat a fotografiar. "Aquesta foto em matarà", ha dit, apartant-se de seguida.

Està previst que entre demà i divendres Valverde acabi de concretar amb la seva gent com quedarà el seu futur, si es queden a Bilbao o si algú s'afegeix a l''staff' a Barcelona. El Barça també té previst anunciar l'acord amb el tècnic quan passi la final de Copa, probablement dilluns. Potser també hi afegirà els detalls de què passarà amb alguns dels entrenadors de l'era Luis Enrique, com Rafel Pol o Robert Moreno, que tenen números de quedar-se al club. Ara caldrà veure amb quines funcions i en quin departament, si al primer equip o dins l'organigrama del Barça Innovation Hub.