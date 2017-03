Valverde es corona dominador de la Volta als Ports

Alejandro Valverde (Movistar) va deixar gairebé sentenciada la Volta a Catalunya després d’imposar-se a l’etapa reina, acabada al Mont Caro per tercer cop a la història de la cursa. L’incansable murcià, amb 36 anys i sense aturador, va superar Chris Froome (Team Sky) i Alberto Contador (Trek-Segafredo), que no van brillar, als quals treu 21 i 47 segons a dues jornades del final.

Valverde, que ja havia guanyat a l’esprint de la Molina, es va mostrar “una mica sorprès” després d’estar un mes sencer sense competir per un petit encostipat. Amb tot, està demostrant que és el més fort davant els més grans corredors de grans voltes de món, tant als ports com en la contrarellotge per equips de Banyoles, on una polèmica sanció d’un minut per empentes entre companys li va prendre un liderat que ja hauria tingut abans. “És una victòria especial perquè no ens agraden aquestes coses extraesportives, ni per a nosaltres ni per als espectadors”, va comentar sobre la sanció.

Una de les claus de l’etapa va tornar a ser el jove català Marc Soler, el seu company d’equip, que amb 23 anys està consolidant les expectatives de corredor de nivell mundial que hi havia sobre ell. El vilanoví va seleccionar el grup dels favorits fins a deixar-lo en tan sols quatre unitats, cosa que l’ha col·locat quart a la classificació general, a més permetent-se el luxe d’atacar i distanciar el britànic Adam Yates (Orica-Scott), quart classificat al passat Tour de França, per assegurar-se el mallot de millor jove de la cursa.

“No vull posar-li pressió, però Soler és un corredor impressionant. No vull posar-li pressió, però avui ja es pot dir que guanyarà el que vulgui en la seva carrera. És un corredor de guanyar grans voltes”, es va desfer en elogis el veterà Valverde, a qui li queden les etapes de Reus i el tradicional circuit de Montjuïc, a Barcelona, per aconseguir la seva segona Volta a Catalunya.