Valverde, l’empremta del doble pivot i el fals ‘nou’

Ernesto Valverde segueix sacsejant el Barça. Aliè a les decisions als despatxos, fa la seva feina, un exercici que va començar a la tornada de la Supercopa d’Espanya contra el Reial Madrid. Des de llavors, el joc d’experiments s’ha anat definint i ahir, en la victòria contra l’Alabès (0-2), va donar pistes de com serà el nou Barça. El motlle es va construint a mesura que s’acaba de perfilar definitivament la plantilla. Abans de l’arribada d’Ousmane Dembélé i la probable de Coutinho, el basc jugava més a apagar incendis i a fer provatures que a definir el seu equip tipus.

Tot, sembla, girarà entorn d’un 4-2-3-1, l’esquema -amb matisos- que ha lluït el Barça en les dues primeres jornades de la Lliga Santander. Andrés Iniesta va tornar ahir a la convocatòria i a l’onze, ocupant la part del central del mig del camp davant del doble pivot format per Sergio Busquets i Ivan Rakitic. La parella sembla que serà un dels trets distintius d’aquest Barça de Valverde. El preparador combina la potència física, la capacitat de treball i toc del 4 i el 5 culers per assegurar les primeres passades quan l’equip recupera la pilota. A les bandes, d’extrems, Gerard Deulofeu i Aleix Vidal. Sergi Roberto va ser l’encarregat d’ocupar el lateral dret, no l’ex del Sevilla, baix de ritme i d’inspiració amb la pilota als peus. El seu rol l’hauria d’assumir Dembélé quan estigui totalment adaptat a la disciplina barcelonina. Si finalment es tanca el seu fitxatge, sembla que Coutinho podria fer de Deulofeu o fins i tot d’Iniesta. El dubte és si Sergi Roberto té lloc enmig d’aquesta constel·lació d’estrelles de preus milionaris, on també hi ha Paulinho, que va debutar.

“Anem variant. Ens hem d’adaptar als jugadors que tenim. Cadascun té el seu perfil. Si juguen Deulofeu i Vidal jugarem més a l’espai. Esperem que quan arribi el dia 31 tinguem una plantilla encara millor, més competitiva”, va apuntar Valverde demanant noves incorporacions. A falta de Luis Suárez, un altre fix, l’element innegociable torna a ser Leo Messi. L’argentí va decidir ahir el partit amb dos gols i una nova actuació de mobilitat molt activa. L’adeu de Neymar l’obliga a ser més protagonista, a liderar més accions ofensives i a buscar encara més la porteria. Ahir es va moure amb total llibertat i va baixar a tres quarts del terreny de joc. No esperava la jugada com si fos un nou pur, però tampoc demanava la pilota al mig del camp, com passava quan els rivals es feien forts a camp propi amb el 4-3-3. “Vam utilitzar-lo en la mateixa posició la setmana passada. És una possibilitat que no és nova, que ja s’ha fet. Ens permet estar junts en el punt de vista defensiu i generar espais quan el davanter es despenja”, va dir el preparador.