Vells coneguts que es busquen diferències

Per molt que sempre hagi costat derrotar-lo, l’Atlètic de Madrid no és l’equip que més problemes ha plantejat a Luis Enrique des que entrena el Barça. Ni tan sols per repetició. L’entrenador asturià no va dubtar a recordar -sense citar-los- altres adversaris que l’han fet pensar més -començant per Víctor Sánchez del Amo amb el seu Betis, recentment, i abans amb el Deportivo de la Corunya-, però tampoc va trigar a afegir un extens llistat de virtuts que fan perillós el rival d’avui del Barça a l’anada de semifinals de la Copa del Rei al Vicente Calderón (21 h, Gol). Sobretot, va dir, perquè a l’Atlètic se li han vist diferents cares en els enfrontaments contra els blaugranes i totes són, avisa, extremadament “competitives”.

“Coneixem la versió d’un equip replegat que no deixa espais i també coneixem la versió d’un equip que pressiona a dalt i és agressiu”, va analitzar ahir Luis Enrique en sala de premsa. Tot i la doble cara de l’Atlètic, el tècnic no dubtava que es veurà el duel de sempre, un partit “ igualat i disputat”, que s’haurà de jugar tenint present que és una eliminatòria però que el Barça afronta amb la intenció “de fer un gol i guanyar” ja des de l’anada. El patró que va funcionar a Anoeta, on l’equip va deixar molt encarrilat l’accés a la següent ronda en el primer partit lluny del Camp Nou, és l’exemple a seguir al vestidor català.

El dia del sorteig, tant Sergi Roberto com Koke ja apuntaven que la clau del partit serien els “matisos” que aplicarien els tècnics per mirar de condicionar la proposta rival. Aquesta mateixa paraula va fer servir ahir Luis Enrique per reforçar què va poder entrenar l’equip en l’única sessió realment preparatòria que ha pogut fer des de la jornada de Lliga a Sevilla. A partir d’aquí, tot passarà per la “clarividència” que siguin capaços de tenir els jugadors per aplicar-los.

I és que l’Atlètic i el Barça s’han enfrontat tantes vegades en els últims anys que difícilment hi haurà una gran sorpresa en el partit d’avui. Per començar, hi haurà un d’aquells ambients de les grans cites al Calderón, i se n’ha ocupat el club matalasser, que ha promocionat amb intensitat l’últim partit a casa per intentar arribar a la final. “Els atlètics ompliran el Calderón i ens faran viure una nit màgica”, va manifestar Fernando Torres en una gala organitzada dilluns per periodistes de Madrid.

I ahir Diego Pablo Simeone deia que no s’imagina “un escenari millor” que el que hi haurà avui al Calderón, ple d’aficionats que, com ell, se sentiran “orgullosos” de la fita que han assolit els seus futbolistes en el cicle actual: l’Atlètic jugarà la sisena semifinal d’una competició en els últims cinc anys. “Tant de bo puguem conviure amb aquesta responsabilitat que, de mica en mica, hem començat a tenir. Totes les crítiques i també les coses positives que s’estan dient de nosaltres tenen a veure amb això”, va dir. Era, a la seva manera, l’inici de la xerrada motivadora que tenia reservada per al seu equip. Sense haver-la escoltat, al matí, Luis Enrique ja avisava que haurien de superar “un escenari i un ambient molt bonic, a l’alçada d’unes semifinals de Copa”. Res de nou per a un Barça experimentat, que Simeone va definir com a “probablement el millor equip del món”, amb elogis especials per a un trident que resol “el 80% del que passa en els partits”.

Rafinha, única novetat

El trident no fallarà a la cita al Calderón però el Barça no podrà evitar que hi hagi, encara, dues grans absències a l’alineació i a la banqueta: les d’ Andrés Iniesta i Sergio Busquets, que segueixen lesionats. El tècnic, però, va preferir centrar-se en els “presents” i oblidar les baixes. A part dels del planter, tampoc viatgen a Madrid Lucas Digne, per culpa d’unes molèsties al genoll esquerre, ni Marc-André ter Stegen, per decisió tècnica. Qui sí que ha pogut fer net i completa la convocatòria és Rafinha, estímul en un mig del camp sota la lupa després de dos dies de proves al migcentre. “No és el moment de parlar dels que no hi són. És moment d’ajudar els que poden jugar. Estic content amb la plantilla que tinc”, va subratllar el tècnic, protegint André Gomes i Rakitic, els més criticats els últims dies. De fet, ha guanyat punts l’opció de repetir amb Javier Mascherano per davant de la defensa, sobretot després dels elogis que l’entrenador va enviar-li ahir. “Tenir-lo al teu equip aporta coses positives. Per això juga tants partits”.

Les possibilitats del Jefecito d’ubicar-se en una posició més avançada van lligades al bon rendiment que està tenint Samuel Umtiti a l’eix de la defensa, i també per al francès hi va haver paraules positives. “No només està mantenint el nivell que havia mostrat a Lió, sinó que l’està millorant. I a vegades passa que portes un jugador i no ofereix el mateix rendiment que tenia al seu club, i no ho veus fins que no és aquí”.

Jugui qui jugui, i per molt que les absències minvin la realitat blaugrana, per a Simeone el “matís” que marcarà la diferència serà la intuïció de Messi, el moviment que, de manera natural, triï el crac per decantar el partit. El de Rosario és un dels principals culpables que l’Atlètic només hagi guanyat dos dels 18 enfrontaments que s’han jugat des que Simeone n’és l’entrenador. El balanç amb Luis Enrique va millorar les sensacions que havien espantat els culers en l’era Martino, però a l’asturià el preocupen els últims dos resultats: un empat i una derrota. Són, de fet, els dos partits que ha analitzat per buscar-ne les claus. Les diferències. Els matisos.