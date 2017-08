Vells records per iniciar la reconquesta

El Barça torna a Europa en el mateix punt on ho va deixar. El 12 de setembre la Juve de Massimiliano Allegri tornarà al Camp Nou, on fa quatre mesos va eliminar el llavors equip de Luis Enrique de la Lliga de Campions. El mateix partit que va posar punt final al somni europeu blaugrana la temporada passada iniciarà un nou curs internacional en què el repte dels homes d’Ernesto Valverde serà superar les actuacions dels dos últims anys, en què el Barça, no fa tant convidat fix a les semifinals, no ha passat dels quarts de final. L’edició d’aquesta Champions, que acabarà el 26 de maig a l’estadi Olímpic de Kíev, començarà amb un plat fort, un Barça-Juve que era precisament la final ara fa tres temporades.

La sort no va acabar de girar l’esquena a un Barça que necessita bones notícies. Just l’estiu en què Neymar ha marxat a París i s’han anat recol·lectant experiències traumàtiques al mercat de fitxatges, l’expedició blaugrana va veure com Andrei Xevtxenko i Francesco Totti, les mans innocents del sorteig, els emparellaven amb dos equips, en principi, inferiors: l’Sporting de Portugal i l’Olympiacos grec. Si a nivell esportiu els duels haurien de posar sobre la gespa propostes de joc de clar domini blaugrana, el partit contra el campió de la lliga grega serà especialment emotiu per a Ernesto Valverde i el director esportiu Pep Segura, ja que tots dos van ser entrenadors de l’equip del Pireu. A més, tots dos van guanyar la lliga grega, en una de les poques experiències com a primer entrenador d’un Segura que va exercir d’ambaixador blaugrana al sorteig de Montecarlo. Segura havia arribat a Grècia per formar part del cos tècnic de Takis Lemonis, però quan aquest va ser acomiadat, ell va acabar la temporada guanyant tant la Lliga com la Copa. Era l’any 2008, i quan Segura va marxar cap a Liverpool, l’equip grec va apostar precisament per Valverde.

“El grup no és tan senzill com sembla -advertia Segura des de Mònaco-. I per a l’Ernesto i per a mi serà especial tornar al Pireu”. Si grecs i portuguesos donaven com a favorits piemontesos i catalans, des de la Juve es dubtava del Barça. Massimiliano Allegri, tècnic del campió italià, va admetre que “el Barça podria semblar menys perillós sense Neymar, però caldrà veure si fitxen durant aquests dies”. Allegri, de fet, comparteix amb Valverde el fet de no tenir tancada la plantilla quan falten 20 dies per al primer partit europeu de la temporada. La Juve, que va debutar a la lliga italiana golejant el Càller, però abans va caure a la final de la Supercopa, ha perdut aquest estiu un dels seus referents defensius, Bonucci, que ha marxat al Milan. I encara busca un central per ajudar Chiellini. Ara, la vecchia signora ha aconseguit els serveis de l’internacional brasiler Douglas Costa (Bayern) i ha comprat el migcampista francès Blaise Matuidi (PSG) i l’internacional italià Bernardeschi (Fiorentina). Amb l’argentí Dybala portant per primer cop aquesta temporada la samarreta amb el dorsal 10, la Juve intentarà repetir la seva participació de l’última temporada, quan va eliminar el Barça, golejat per 3-0 a Torí, abans de perdre a la final contra el Reial Madrid. “El nostre somni és poder guanyar altre cop una Champions, però en aquest mercat europeu tot costa. Primer hem de superar el grup, però l’any passat ja es va veure que podem fer mal al Barça”, deia Giuseppe Marotta, director esportiu dels italians.

Valverde, estimat a Grècia

Segons el sorteig, a la tercera i la quarta jornada -el 18 d’octubre al Camp Nou i el 31 a Grècia- tocarà jugar contra l’Olympiacos grec, un partit realment especial per a Ernesto Valverde, que va dirigir l’equip del Pireu la temporada 2008/09 i hi va tornar dues més, del 2010 al 2012. L’entrenador del Barça va aconseguir guanyar tres lligues (2009, 2011 i 2012) i dues Copes gregues (2009, 2012), i a més va ser un dels pocs tècnics a no ser acomiadat per Evànguelos Marinakis, el polèmic propietari del club. Marinakis, que té obertes dues investigacions de la Interpol per casos de corrupció i compra de partits a la lliga local, ha aixecat amb els seus diners, aconseguits gràcies als seus negocis al sector naval, un equip que ha guanyat 19 de les últimes 21 lligues gregues. A més, ha renovat el seu feu, l’estadi Georgios Karaiskakis, a la ciutat portuària del Pireu, al sud d’Atenes. Tot i el domini a la seva lliga, el conjunt grec no és un rival amb un gran recorregut a Europa, on el seu assoliment més important va ser en l’edició 1998/99, quan va caure a quarts, casualment contra el Juventus. Aquest anys serà el primer cop que aquests dos clubs es trobin cara a cara en un partit oficial.

El retorn de Mathieu

A la segona jornada el Barça haurà de viatjar el 27 de setembre al camp de l’Sporting de Portugal, un estadi on no jugava un partit oficial des de fa 10 anys, quan es va imposar per 2-5 a les ordres de Pep Guardiola. El retrobament amb l’Sporting de Portugal també permetrà veure altre cop al Camp Nou el francès Jérémy Mathieu, que aquest estiu ha creuat la Península per posar-se a les ordres de Jorge Jesus, que ha classificat els lleons per a la fase de grups després de golejar l’Steaua a Bucarest per un espectacular 1-5. L’Olympiacos també ha superat la fase prèvia, en aquest cas eliminant el campió croat, el Rijeka, després de guanyar els dos partits, tant al seu camp com a Croàcia. El Barça viatjarà a Torí el 22 de novembre i àtancar la fase de grups el 5 de desembre contra l’Sporting a casa.

Si la sort va somriure el Barça, al Madrid li tocarà picar pedra contra un Borussia Dortmund que perdrà Dembélé. Entrenats aquest any pel tècnic holandès Peter Bosz, els alemanys lluitaran per arribar als vuitens de final en un grup on també hi haurà el Tottenham de Mauricio Pochettino. Els spurs, que aquesta temporada juguen els seus partits a Wembley, es retroben amb dos exjugadors, Gareth Bale i Luka Modric, en un grup on, a part del Madrid, el Borussia i el Tottenham, hi ha l’Apoel de Xipre. El Sevilla tindrà un grup més tou, amb el Liverpool, l’Spartak de Moscou i el Maribor eslovè, i l’Atlètic de Madrid haurà de suar per arribar als vuitens de final, ja que li tocarà enfrontar-se al Chelsea de Cesc i Pedro, el Roma i el primer equip de l’Azerbaidjan que arriba a una fase de grups, el Qarabag. Un dels grups més atractius serà el del Manchester City de Guardiola, emparellat amb el Nàpols de Maurizio Sarri, un dels equips que millor han jugat els últims anys. El Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst i el Xakhtar completen un grup que assegurarà el bon futbol.