Sergi Roberto: "Si alguna cosa ha demostrat aquest equip és que està fet per això"

Sergi Roberto, l'autor del sisè i últim gol de la remuntada èpica del Barça contra el PSG, ha mostrat la seva satisfacció un cop finalitzat el partit: "Estic molt content, m'han dit que entrés a l'àrea, Piqué quasi la toca i jo m'he llençat amb tot però no sabia si estava en línia ni si el porter la tocaria. Ha estat un gol espectacular que sempre recordarem".

El migcampista, que ha entrat com a revulsiu en la segona part, ha reconegut que després del partit de l'anada, a París, l'equip estava "molt fotut", per això aquesta remuntada és "increïble".

Roberto també ha volgut reivindicar les possibilitats que defensava que tenia el Barça: "Si alguna cosa ha demostrat aquest equip és que està fet per això. Era molt complicat, però tot l'equip ha fet un treball molt bo i estem molt contents". El migcampista ha valorat la possibilitat d'aconseguir el triplet: "Qui ho diria que estaríem en aquesta situació, si seguim així, tot és possible".

El jugador reusenc també ha destacat l'exemplar paper que ha jugat l'afició: "Si normalment diuen que és un jugador més, avui eren deu més. Això és per ells".

El millor partit de Neymar

També Neymar ha valorat l'espectacular remuntada, que ha qualificat com "el millor partit" que ha vist i jugat mai. "Estic molt content i feliç per l'equip, amb el joc i jugadors", ha comentat el brasiler, que ha reconegut que després del 4-0 de París la primera setmana que van viure "no va ser fàcil". "Després, vam tornar a jugar bé, vam tornar a ser els que érem", ha afegit el davanter, que ha assegurat que viu un moment "molt bo a Barcelona". Així mateix, s'ha pronunciat sobre la renovació de Messi: "Segur que renovarà".

"És un dia complicat per alguns", segons Piqué

Per a Piqué, la victòria és " una lliçó de vida per aquella gent que no veu sortida a un problema". El central blaugrana ha reconegut que han viscut un fet inèdit en la història del club blaugrana: "Una gesta històrica així mai s'ha viscut al Barça, és complicat comparar-ho amb cap gesta anterior". Piqué ha volgut treure pit dels seus companys, defensant la labor d'un equip al que " molts van voler enterrar". "Hem demostrat que encara ens queda. A qui no hi creia, que tornin a creure. Pels de fora, serà un dia complicat".

Piqué, això si, ha volgut treure pressió als seus companys sobre la possibilitat de repetir un triplet: "Fa un mes tothom pensava que no guanyaríem res, ara no volem carregar amb la pressió d'haver de guanyar-ho tot. Competirem fins al final, pas a pas, però no significa que cada any ho haguem de fer".

Un altre pes pesant del vestidor que ha parlat ha estat Iniesta, que ha qualificat d'"espectacular" el que han viscut al Camp Nou. "Aquest equip té aquestes coses: després del 4-0 vam rebre molt, però l'equip guanya crèdit com per poder fer això". El manxec ha apuntat que "la ment" pot provocar "el pitjor" en equips que, tot i un avantatge com el que defensava el PSG, s'enfronten a un equip com el seu. "En el futbol aquestes coses passen. Hem insistit i cregut fins al final", ha sentenciat.

Bartomeu: "Sabíem que havíem de fer sis gols"

El president blaugrana Josep Maria Bartomeu s'ha unit a la pluja de felicitacions a la plantilla i cos tècnic destacant que han protagonitzat un partit "històric i increïble, que serà recordat per sempre". Per a Bartomeu, era clau fer "sis gols" perquè estava convençut que els parisencs en farien algun. "Això ens donarà més energies per seguir en la competició. Tenim moltes competicions obertes i intentarem optar a totes", ha comentat el màxim dirigent blaugrana.