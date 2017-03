Vettel dona la sorpresa i guanya a Austràlia

Encara que faci la sensació que a la Fórmula 1 està tot dat i beneït, el cert és que sempre hi ha una petita escletxa per a les sorpreses. Per exemple, la victòria de Sebastian Vettel en la primera cursa de la temporada, a Austràlia. Quan tothom donava per clar favorit Lewis Hamilton, un error d’estratègia de l’equip Mercedes el va deixar sense pujar al graó més alt del podi, una glòria que li va correspondre al cap de files de Ferrari, que tornava a vèncer després d’un any i mig.

Hamilton era el favorit i va dominar la cursa en els primers compassos. Sortia amb la pole, va defensar la posició i va començar a fer la seva com a líder de la prova. La diferència és que aquesta vegada no aconseguia escapar-se dels rivals, sinó que Vettel estava relativament a prop seu.

I llavors va aparèixer un problema inesperat, el desgast dels pneumàtics. El britànic es queixava que no tenia grip i l’equip va decidir, per evitar riscos, fer-lo entrar més aviat del que estava previst. Però Mercedes no va calcular-ho bé i quan Hamilton va tornar a la pista ho va fer darrere del Red Bull de Max Verstappen. I el pilot holandès no es va deixar avançar.

El resultat? Que mentre Vettel girava al seu ritme habitual, Hamilton ho feia més lent del compte. Finalment, quan Vettel va fer el seu canvi de pneumàtics va poder tornar a la pista en primera posició. Tot just s’havien complert una vintena de voltes i la carrera acabava de quedar sentenciada, ja que l’alemany en va tenir prou gestionant el seu avantatge per creuar en solitari la línia de meta.

Al darrere, un resignat Hamilton no tenia més remei que esperar que Verstappen entrés al box per avançar-lo i defensar la segona plaça dels atacs del seu company Valtteri Bottas, que finalment va ser tercer.