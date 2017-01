Víctor Sánchez renova amb l'Espanyol fins al 2021

El serial Víctor Sánchez ha arribat aquest dijous al final. El segon capità de l'Espanyol ha arribat a un acord amb l'entitat blanc-i-blava per ampliar 3 anys el seu contracte, del 2018 al 2021. A més, el salari del jugador, de 29 anys, augmentarà, i convertirà la seva en una de les principals fitxes de l'equip. L'acord es presentarà aquest divendres (13.00 h) a l'auditori de l'RCDE Stadium.

L'acord s'ha tancat aquesta tarda després que el polivalent migcampista, que enguany actua reciclat de lateral, ha acudit a les oficines de Cornellà-El Prat a reunir-se amb el conseller delegat del club, Ramon Robert, l'home que va prometre fa mesos una millora del contracte al mateix jugador.

La del jugador de Rubí ha estat una negociació extensa alimentada a principis de novembre per unes polèmiques declaracions del migcampista en què acusava el conseller delegat d'haver " promès coses que no s’han complert". Unes declaracions que van trobar resposta en el mateix Robert, que va demanar "temps" per arreglar els contractes més vells. Una setmana després les dues parts van fer les paus i van acordar tancar aquest tema portes endins.

Víctor Sánchez, fitxat al mercat hivernal del curs 2011-12, és el segon jugador amb més antiguitat de la plantilla espanyolista. Provinent del Neuchatel suís, ja ha disputat 165 partits oficials i ha marcat 11 gols amb la samarreta blanc-i-blava. Durant aquest temps s'ha convertit en un jugador indiscutible per a tots els tècnics periquitos que l'han entrenat.