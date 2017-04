Jordi Villacampa deixa pas a Juanan Morales al Joventut

L’exjugador Juanan Morales es convertirà avui en nou president del Joventut de Badalona, ocupant el lloc de qui va ser el seu company de plantilla fa anys, Jordi Villacampa, president durant els últims 18 anys. Morales, nascut a Bilbao i fitxat per la Penya quan tenia 18 anys, el 1987, assumirà el càrrec en una junta general en què Villacampa s’acomiadarà després d’uns últims anys marcats pels deutes. Morales, de 48 anys, formava part de l’actual directiva de l’entitat com a conseller de l’àrea esportiva.

Villacampa va anunciar el 28 de desembre que no es presentaria a la reelecció i que ajornava la seva marxa fins al mes de març per concretar un pla de viabilitat que assegurés la continuïtat del club. Durant aquests mesos el club ha tancat acords amb Hisenda, els bancs i l’Ajuntament de Badalona que han permès pactar la devolució d’un deute de 2,5 milions en vuit anys. A la junta extraordinària es presentarà l’informe sobre l’acord amb l’Ajuntament, que inclou com a punt clau la compra pel consistori d’uns terrenys a Mas Ram, propietat del club en un 90%.