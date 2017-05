Villar, proclamat candidat únic a les eleccions de la Federació Espanyola

Ángel María Villar ha estat proclamat provisionalment candidat a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per part de la Comissió Electoral. Aquest organisme, reunit avui després de finalitzar el termini de presentació de candidatures, ha acordat la proclamació definitiva de Villar a la reelecció.

La Comissió ha indicat que la candidatura de Villar reuneix "els requisits reglamentàriament establerts i que a la mateixa acompanyen els avals de membres de l'Assemblea General, en nombre que cobreix en excés el mínim que dels mateixos exigeixen les normes que regeixen aquests comicis" . Per tant, ha acordat proclamar provisionalment la candidatura de Villar, si bé contra la present resolució es pot interposar recurs davant del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) en el termini de dos dies hàbils després de la referida notificació.

Villar opta al seu vuitè mandat com a president de la RFEF en les eleccions del dia 22, en tant que el seu únic oponent, Jorge Pérez, exsecretari general, no ha presentat encara la candidatura perquè va demanar la impugnació del procés al TAD. Pérez va confirmar que seguia sent candidat malgrat no presentar divendres passat, data fixada per fer-ho, la documentació per formalitzar la seva candidatura per aquesta reclamació. Villar sí va procedir a complir el calendari i el reglament electoral.

Amb més de dotze mesos de retard en uns comicis en què no ha pogut evitar polèmiques similars a les d'altres eleccions, Villar (Bilbao, 1950.01.21) torna a sotmetre a la ratificació de les urnes, que ja van validar la seva gestió fa uns dies amb l'elecció dels integrants de l'Assemblea General. Aquesta té cita per elegir el president i als membres de la Comissió Delegada el dilluns 22 de maig, un any i tres mesos després que el president confirmés la seva aspiració de seguir en el càrrec, quan l'oposició ja donava senyals per intentar evitar-ho.

Des de la seva últim ratificació, el 16 de febrer de 2012, Villar ha passat per situacions delicades fruit de les seves diferències amb el Consell Superior d'Esports (CSD) i el difícil moment de la FIFA, per la corrupció que va esquitxar part dels seus directius en 2015. Però els últims dotze mesos han estat molt més moguts, perquè en ells s'ha dilatat un procés que ja havia d'estar acabat.

Un possible tracte de favor (econòmic) al Recreativo de Huelva i el Marino en anteriors temporades i el mal ús d'aquesta subvenció són casos que li esquitxen, pendents encara de resolució judicial.