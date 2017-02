Vives, sobre els arbitratges al Barça: "No tenim el sentiment que se'ns vol perjudicar, però hi ha dades objectives"

El Barça defensa Gerard Piqué. "S'ha de respectar la llibertat d'expressió de Gerard Piqué", ha sentenciat el portaveu Josep Vives sobre la intenció del Comitè Tècnic d'Àrbitres de sancionar el central blaugrana per un tuit sobre el polèmic arbitratge d'aquest cap de setmana en el Vila-real-Madrid. Vives no creu que la manifestació del defensa català, que no va faltar el respecte a ningú, " sigui sancionable".

El portaveu ha insistit en la posició que el club ha mantingut sempre respecte la qüestió arbitral: "Arbitrar és molt complicat. Els àrbitres necessiten instruments per minimitzar els errors". A més, ha afegit que el Barça no es queixa pels últims arbitratges, vol solucions per millorar l'espectacle: " no podem pensar que ens perjudiquen només a nosaltres. No volem unes mesures determinades perquè ens afavoreixin. No tant perquè ens sentim o no perjudicats. No passa absolutament res". "No tenim el sentiment que se'ns vol perjudicar, però sí hi ha dades objectives" del que ha passat últimament, ha dit, referint-se a les mans de Bruno a Vila-real o el gol que l'àrbitre no va donar contra el Betis.

De la polèmica arbitral al Madrigal n'ha derivat una qüestió que va posar sobre de la taula el president del Vila-real, Fernando Roig, que va dir que Gil Manzano, àrbitre del partit, va marxar de l'estadi amb una bossa repleta d'obsequis del Madrid. Vives ha explicat que el Barça, només com "a local" té un detall de "cortesia" amb els àrbitres quan xiulen al Camp Nou.

En la roda de premsa, Vives ha dit que el Barça no té clar, en cas de perdre a l'Audiència de Barcelona l'acció de responsabilitat contra Joan Laporta, si acudirà al Suprem. "S'haurà de veure el contingut de la resolució judicial", ha explicat. En canvi, Vives ha estat taxatiu sobre Iñaki Urdangarín: No se li retirarà la samarreta del Palau Blaugrana, hi és per mèrits esportius.

"L'equip s'ha aixecat i no és fàcil. La junt directiva, passi el que passi, està molt orgullosa d'aquest equip, dels seus jugadors i l''staff' tècnic", ha dit sobre el moment esportiu del conjunt de Luis Enrique.

El portaveu ha explicat que el club està analitzant si fa falta reforçar la primera plantilla, incorporant un jugador o es descarta aquesta opció, una decisió que comportaria donar de baixar Aleix Vidal. "El 3 de març expira el termini per donar de baixa Aleix Vidal, el club ho està estudiant. A partir d'aquest moment el club té 15 dies per fitxar. Ara mateix fitxar o no fitxar s'està estudiant", ha dit.

El portaveu ha aprofitat la roda de premsa per anunciar la creació d'una nova FCB Escola a la Xina -la 27 a tot el món- i felicitar l'equip d'hoquei per la seva 21ena Copa del Rei. La junta s'ha celebrat a l'Ateneu Barcelonès, en el marc de les reunions itinerants que celebra la junta de Josep Maria Bartomeu.