Froome i Contador, centres d'atenció a la Vuelta a Espanya

Si l'any passat es retirava tota una icona com el català Joaquim Rodríguez, el ciclisme espanyol va veient com es van apagant tots els referents d'una generació daurada: l'estat de forma d'Alejandro Valverde (37 anys) serà una incògnita quan es recuperi de la greu lesió patida al darrer Tour de França, l'excampió olímpic Samuel Sánchez (39 anys) pot posar punt final a la seva carrera després del positiu per dopatge anunciat a la vigília de la Vuelta a Espanya que ara comença i en aquesta mateixa cursa ha anunciat que es retirarà de la competició Alberto Contador (Trek-Segafredo, 34 anys), tot un vencedor de tres grans voltes, entre elles les edicions de la Vuelta a Espanya de 2008, 2012 i 2014.

El madrileny ha demostrat en els últims anys no estar al nivell que l'havia portat a ser gairebé imbatible en grans voltes ara fa prop d'una dècada, però de ben segur que voldrà deixar empremta de la seva combativitat en el seu comiat de l'alt nivell, just després de fer públic que l'any que ve crearà un equip professional orientat a la formació per continuar el seu llegat. Així doncs, la gran volta espanyola servirà d'homenatge a Contador, que vestirà el dorsal 1, mentre la cursa segueix fent créixer la seva identitat de cursa imprevisible, on molts grans corredors hi van sense pressió en un recorregut molt favorable a les sorpreses.

Froome, el favorit

Davant seu s'hi trobarà l'indiscutible favorit, un Chris Froome (Team Sky) que després de ser tres vegades segon classificat a la cursa espanyola manté la seva extraordinària entrega de buscar any rere any la victòria final a Madrid mentre segueix dominant el Tour de França el juliol (aquest any ha arribat el seu quart triomf), un fet gens habitual entre les estrelles que se centren en el Tour. Tanmateix, dos exvencedors de la cursa com els italians Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) i Fabio Aru (Astana), entre altres bons escaladors, de ben segur que li posaran les coses complicades en un recorregut, com sempre, plegat de petites trampes tot i que enguany té menys alta muntanya que en anys anteriors (10.000 metres menys de desnivell acumulat). Un terreny més explosiu en què el britànic no se sent tan còmode.

Retorn a Catalunya

La cursa començarà aquest dissabte a Nimes (França), amb una contrarellotge per equips de 13,7 quilòmetres, que marcarà les primeres diferències abans dels primers ports de la tercera etapa, a Andorra. Altres ports importants com el Xorret de Catí, el Calar Alto, la serra de la Pandera, Sierra Nevada i el temut Angliru, el penúltim dia de la cursa, marcaran un recorregut que compta amb uns altres 40 quilòmetres de crono individual i que enguany tornarà a tenir una etapa a Catalunya després d'un any d'absència: la quarta, entre Escaldes (Andorra) i Tarragona, una ciutat molt habitual els últims anys en la cursa espanyola, de la qual ha sigut meta en les edicions del 2000, 2001, 2005, 2009, 2010 i 2013.