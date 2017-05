L'Arsenal renova Wenger i el considera el tècnic ideal "per guanyar la Premier"

L' Arsenal ha fet oficial aquest dimecres la renovació per dues temporades, fins al juny del 2019, del seu entrenador, el francès Arsène Wenger. "L'Arsenal Football Club i Arsène Wenger han acordat una ampliació del seu contracte com a entrenador per dos anys", segons ha informat el conjunt del nord de Londres a través d'un comunicat.

Wenger, de 67 anys, va arribar a l'Arsenal el 1996 i ara continuarà a l'Emirates Stadium almenys fins al 2019. "Estic content i molt emocionat. Content perquè puc treballar en el lloc on vull ser i perquè el club comparteix els valors que estimo. Estic emocionat perquè crec que el nostre final de temporada és un gran trampolí per aspirar a més. Hem generat una dinàmica molt positiva i volem traslladar-la a la temporada que ve", ha dit el tècnic alsacià.

"Per a mi ha sigut una decisió molt fàcil perquè m'identifico completament amb el club. Quan pots ser on vols, llavors és molt fàcil. Aquest és un treball que et demana un compromís total, del cent per cent, i vols estar a aquest nivell per assegurar-te que tots estan contents", ha afegit.

L' Arsenal, que dissabte va aixecar el títol de la FA Cup (Copa d'Anglaterra), ha acabat la temporada en cinquena plaça, fora dels llocs de Lliga de Campions per primera vegada des de l'arribada del tècnic francès a la banqueta, fa més de 20 anys.

"La nostra ambició és guanyar la Premier League i altres títols importants a Europa. És el que els aficionats, els jugadors, el cos tècnic, l'entrenador i la junta directiva esperen, i no descansarem fins que ho aconseguim. Arsène és la persona ideal per ajudar-nos a aconseguir-ho. El seu historial parla per si sol i té tot el nostre suport", ha assenyalat el nord-americà Stan Kroenke, accionista majoritari de l'Arsenal.

El contracte de Wenger, de 67 anys, que ha dut l'Arsenal a aconseguir 3 títols de la Premier League, 7 FA Cups i 6 Community Shield en 21 temporades, s'acabava el 30 de juny i el tècnic no havia donat pistes sobre el seu futur.