Wenger deixa Guardiola en blanc

Pep Guardiola es quedarà en blanc en la seva primera temporada al Manchester City. Almenys pel que fa a títols. El Manchester City ha perdut l'última oportunitat d'aconseguir un trofeu aquest curs després de caure 2 a 1 contra l'Arsenal a les semifinals de la FA Cup. L'equip d'Arsene Wenger jugarà la final contra el Chelsea, que aquest dissabte va derrotar 4 a 2 el Tottenham.

El partit ha arrencat malament per al City, ja que David Silva ha hagut d'abandonar la gespa de l'imponent Wembley per lesió. Un fort cop de Gabriel ha obligat Guardiola a substituir un dels futbolistes que més li dona en el joc posicional. Tot i això, el City ha dominat el partit amb claredat, tancant l'Arsenal a la seva pròpia porteria i obligant-lo a sortir a la contra. Otamendi ha tingut una de les millors ocasions, però ha estat Sergio Agüero qui ha obert el marcador aprofitant precisament una transició ràpida a l'espai. Passada llarga de Touré Yaya, l'argentí guanya Monreal en la carrera i, davant dels dubtes de Petr Cech, li pica la pilota amb suavitat i classe per fer el 0 a 1. Els 'citizens' no han sabut aprofitar l'avantatge i Monreal ha caçat una centrada llarga al segon pal de Claudio Bravo per establir l'empat.

Amb l'1 a 1, el conjunt de Guardiola s'ha abocat a la caça del partit, però fins a dues vegades han topat amb el pal. Primer, amb un llançament llunyà de Touré. Després, amb un cop de cap de Fernandinho que ha fet tremolar el travesser. L'Arsenal ha aguantat les envestides dels de Manchester i ha arribat a la pròrroga patint, però sencer. Els de Wenger han agafat aire gràcies a una falta lateral que ha acabat a les botes d'Alexis, que no ha perdonat. Amb el 2 a 1 Guardiola ha hagut de canviar Agüero i Fernandinho –lesionat–, i la millor ocasió l'ha tinguda Fabian Delph, però el seu xut ha fregat un contrari i s'ha estavellat a la xarxa lateral de la porteria de Cech. El City ho ha seguit provant però ha acabat exhaust, sense forces, topant una vegada i una altra contra el mur londinenc de l'Arsenal.