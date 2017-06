Yeray Álvarez haurà de rebre quimioteràpia després de detectar-li una anomalia

Yeray Álvarez, defensa de l' Athletic Club, ha recaigut del càncer testicular que se li va detectar el passat desembre i haurà de rebre quimioteràpia, segons ha informat el club basc en un comunicat. En un control radiològic, el darrer dels previstos dins de la vigilància de l'evolució del tumor testicular que se li va detectar, al jove defensa se li ha detectat una anomalia (adenopatia) que l'obliga a passar per aquest tractament, que el tindrà de baixa uns tres mesos. "En els propers dies començarà un tractament complementari (quimioteràpia) indicat pels especialistes", ha exposat el club.

El jugador de l'Athletic abandonarà aquest dimarts la concentració amb la selecció espanyola sub-21, amb qui havia de disputar l'Europeu de Polònia. Yeray s'havia convertit en un jugador clau per l'Athletic d' Ernesto Valverde, que el va fer jugar en 35 partits en el seu primer any com a titular a Primera. Aquesta malaltia el va fer allunyar dels terrenys de joc durant tot el mes de gener, quan va ser operat.