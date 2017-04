Zidane: "Ara sembla que el Barça guanyarà la Lliga i el Madrid no val res: això no és així"

El tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, ha sortit al pas de les crítiques al seu equip després de la derrota 2 a 3 contra el Barça en el clàssic de diumenge. "Ara sembla que el Barça guanyarà la Lliga i el Madrid no val res: això no és així i ho sabem tots", ha respost el francès en la roda de premsa prèvia al partit dels blancs contra el Deportivo. "No canviaria res. Vam perdre i punt", ha afegit l'entrenador del conjunt madridista encara sobre el partit del Barça.

Abans de la roda de premsa de Zidane s'ha sabut que Gareth Bale estarà entre tres i quatre setmanes de baixa per una lesió al soli. El jugador gal·lès va haver d'abandonar la gespa durant els primers minuts del clàssic. Bale sortia d'una lesió i això ha generat malestar en el madridisme. "Ell em deia que estava al cent per cent, entrenava normal, sense molèsties", ha dit l'entrenador blanc per justificar la presència de l'atacant a l'onze titular contra el Barça.

La bona notícia, en canvi, la recuperació de Raphael Varane, que ja porta uns entrenaments amb els seus companys i podria tornar contra l'equip gallec per suplir el sancionat Ramos.