Zidane: "Cristiano està a prop de guanyar la pròxima Pilota d'Or"

El Reial Madrid visita Granada amb la intenció de sumar tres punts que l'acostin una mica més al títol de Lliga. El conjunt madridista tindrà davant un equip descendit i amb greus problemes esportius, però Zinedine Zidane assegura que els seus jugadors continuaran treballant amb "humilitat". També Cristiano Ronaldo, que, segons el tècnic francès, està a prop d'aconseguir una nova Pilota d'Or. "El mèrit és només seu. Ha guanyat moltes Pilotes d'Or i crec que està a prop de la propera", ha dit l'entrenador del conjunt blanc. "A Cristiano el vols molt o no. No hi ha un terme mig. Ell ho sap", ha afegit.

Sobre el seu futur, Zidane ha admès que dependrà única i exclusivament dels resultats. Aconseguir l'anhelat doblet, amb Lliga i Champions seria determinant per continuar a la banqueta del Santiago Bernabéu. " Depens dels resultats i prou. Porto 17 anys aquí i sé exactament on estic. Sé que si al Madrid no rendeixes, te'n vas cap a casa", ha explicat Zidane, que recuperarà Coentrao per aquest duel mentre haurà d'esperar uns dies més per tenir a disposició Pepe.

A l'altre costat, l'anglès Tony Adams, entrenador del Granada, ha estat clar a l'hora d'admetre que prefereix que el Madrid visiti el Nuevo Los Cármenes "sense fer rotacions". És a dir, amb els jugadors titulars que Zidane ha dosificat moltíssim durant aquest tram final de curs.