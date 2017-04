Zinedine Zidane: "Ara no és el moment de dubtar"

El tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, ha estat rotund sobre el moment de la temporada en què es troba l'equip abans de rebre el València al Santiago Bernabéu aquest dissabte (16.15 h, beIN La Liga). "Hi ha moments de la temporada que pots dubtar, però ara no, els jugadors estan convençuts", ha dit l'entrenador blanc, per tallar els dubtes que planegen sobre l'equip arran de la derrota (2-3) del passat cap de setmana amb el Barça.

Zidane, que s'ha mostrat optimista de la visita davant el València, tot i que els xe els van derrotar 2-1 a Mestalla en el duel ajornat que es va disputar al febrer, ha dit que està "de conya" a la banqueta del Reial Madrid i que han de ser "positius" perquè "anímicament ara ve el més bonic". El tècnic ha despatxat la polèmica arran del Màlaga - Madrid de l'última jornada, que podria ser decisiu per la Lliga, amb un "és soroll i no m'interessa".

"No seré jo qui senti a Cristano o a Bale" Zinedine Zidane Entrenador del Reial Madrid

El preparador blanc també ha valorat les grans actuacions dels jugadors menys habituals que el passat dimecres es van exhibir (2-6) davant el Deportivo: "Des del principi que sé que tinc una gran plantilla... Més que la seva qualitat, en destaco també la seva serietat. Hi ha qui pot opinar si juga més o menys, però sóc jo qui decideix". Zidane, que no ha volgut distingir entre "equip A o B" també ha dit que no serà ell qui "assegui Cristiano Ronaldo o Gareth Bale".

Respecte de la gestió dels minuts d' Isco, que amb les seves darreres actuacions pica a la porta de la titularitat, el tècnic ha dit: "Estic aquí per això [per explicar-li quan no serà titular]. És difícil, he estat jugador i gairebé sempre jugava. Tal com està, és complicat que no jugui cada partit. Està endollat, continuarem així fins al final i l'any vinent ja veurem que fem".

En la faceta extra esportiva, li han preguntat al tècnic sobre les eleccions franceses del proper 7 de maig i ha dit que està "molt lluny de les idees del Front Nacional" que dirigeix Marine Le Pen i que li agradaria "evitar-lo".

El València, sense res en joc

Les declaracions de Zidane han estat prèvies al duel d'aquest dissabte amb el València. Instal·lats en la dotzena posició, els de Salvador González 'Voro' (tercer tècnic que es fa càrrec de l'equip aquesta temporada després de Nuno Espíritu Santo i Cesare Prandellli), ja no poden aspirar a Europa i tenen la salvació assegurada. La seva motivació, doncs, recau en l'orgull de voler fer un bon paper a un feu com el Santiago Bernabéu.

Hi ha una dada per a l'optimisme culer: el Madrid només ha guanyat un dels seus últims sis enfrontaments amb el València, va ser al maig de l'any passat, 3-2 a casa dels blancs. La resta, tres empats i dues victòries xe. De fet, aquesta derrota per la mínima és l'única que ha sumat el conjunt xe en les seves últims cinc visites al Bernabéu a la Lliga, les altres quatre, ha empatat. El resultat de la primera volta a Mestalla és el precedent que més convida a l'optimisme: 2-1.

Zaza, autor d'un dels dos gols valencianistes d'aquest partit, es perdrà el partit d'aquest dissabte per sanció. Pel mateix motiu tampoc hi serà Cancelo. Unes baixes que se sumen a les dels lesionats Mario Suárez, Abdennour i Enzo Pérez. Destaca, però, el retorn del davanter Rodrigo, que es va lesionar a principis d'any. Pel costat blanc, Zidane no podrà comptar amb els lesionats Coentrão Pepe i Bale. Sí que hi serà Cristiano Ronaldo, que ha marcat 12 gols al València en 14 enfrontaments a la Lliga, 8 d'aquests al porter Diego Alves.