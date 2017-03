Per al tècnic del Reial Madrid, Zinedine Zidane, la paraula crisi "no existeix", una mostra de la confiança que ha assegurat que viu el vestidor blanc tot i alguns entrebancs recents en Lliga. Abans d'enfrontar-se a l'Eibar aquest dissabte (16.15 h, BeIN LaLiga), el tècnic francès ha lamentat que hi hagi "molta negativitat" en l'entorn del seu equip, i ha apel·lat a la capacitat dels seus homes de revertir el mal moment pel que passen.

"Estic acostumat a això [en referència a les crítiques], la paraula crisi no existeix en el futbol, sempre tens la possibilitat de tornar a fer les coses millor", ha comentat el preparador francès, que tot i reconèixer que " no és el millor moment de la temporada", no ha volgut entrar en detalls dels punts on ha fallat el seu conjunt. "A vegades vols fer coses sobre la gespa i no et surten. Ho analitzem, parlem i ja està", ha aclarit.

Zidane, això si, ha advertit de la necessitat de no tornar a punxar en lliga si volen guanyar el títol. Així mateix, el tècnic blanc ha reconegut que, fins al final de temporada, seguirà amb la política de rotacions: "Ho faré sempre perquè tinc 24 jugadors i el meu missatge no canvia, són tots importants. Així seguirà mentre segueixi aquí". El Madrid visitarà Ipurua sense Bale, que complirà dos partits de sanció després de ser expulsat contra el Las Palmas, ni amb Morata, sancionat per acumulació de targetes. A més, Cristiano ha entrenat aquest divendres en solitari per uns problemes físics, pel que la seva presència contra l'Eibar no és segura.