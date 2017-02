L'acta de l'àrbitre pot tenir conseqüències per a Luis Suárez

Jesús Gil Manzano va ser protagonista del partit de dimarts entre Barça i Atlètic de Madrid. L'àrbitre va expulsar tres jugadors i va provocar el cabreig de Diego Pablo Simeone, molt crític amb l'estament arbitral. "Ara entenc perquè a Europa tenim més possibilitats d'aconseguir coses que a la Lliga i la Copa", va dir el tècnic argentí als micròfons de GOL. Abans, Simeone havia llançat un dard enverinat al Barça: "Felicitem al Barça per governar-ho tot molt bé".

Un dels jugadors que no va acabar el partit va ser Luis Suárez, que es perdrà la final de Copa del Rei si no prospera el recurs que presentarà el Barça per treure-li la segona targeta groga. Però, és que, a més, la sanció que pot caure-li a l'atacant blaugrana podria anar a més. Gil Manzano va qualificar l'acció del davanter uruguaià amb Koke com a " temerària" i sobretot va reflectir que el jugador del Barça no va abandonar el terreny de joc després de veure la vermella. "Un cop expulsat, va retardar la seva sortida del terreny de joc de manera considerable, fent cas omís de les meves instruccions. Una vegada fora del terreny de joc va romandre a les escales d'accés al túnel de vestidors observant el partit fins que va acabar, malgrat que el quart àrbitre li va comunicar en reiterades ocasions que havia de marxar cap als vestidors, fent novament cas omís d'aquestes instruccions", va escriure l'àrbitre a l'acta del partit.