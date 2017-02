L’efectivitat dona ales a un Barça alternatiu (3-0)

A la lliga espanyola solen passar coses sorprenents. El Barça va golejar l ’Athletic Club de Bilbao (3-0) després de jugar una primera part horrible i una segona més digna, amb protagonistes que, no fa tant, semblaven destinats a l’ostracisme: Alcácer i Aleix Vidal. Va ser un partit inesperat pel seu desenllaç, ja que el Barça va xutar poc, marcant gairebé sempre que ho feia entre els tres pals, en un partit en què Suárez va ser suplent i Luis Enrique va substituir Messi. Si veure l’argentí canviat és sorprenent, també ho és veure com a la lliga espanyola es pateix per trobar solucions davant imprevistos com un temporal. Mentre l’equip de Luis Enrique golejava un Athletic que va perdonar a la primera part, els telèfons sonaven a Madrid i Vigo amb negociacions obertes per veure si es juga el partit entre el Celta i el Reial Madrid. El vent es va endur part de la coberta de Balaídos, cosa que va porta l’ajuntament local a deixar clar que no es jugaria, però el Madrid segueix pressionant per poder jugar, en part perquè no té dates al calendari, i en part perquè sap que el Celta volia jugar amb suplents per prioritzar la Copa. El Madrid, doncs, volarà cap a Vigo. Coses de la lliga espanyola.

3 xuts entre els tres pals i tres gols

La lliga que més guanya a Europa s’ofega per confeccionar un calendari, i el Barça se situa a un punt del Madrid, malgrat que els madridistes tenen ara dos partits menys. Aquell contra el València i el del Celta. Dos partits menys que maquillen una classificació en què el Barça no es podia permetre una nova ensopegada, després de l’empat al camp del Betis. Luis Enrique, però, va prioritzar la Copa amb una alineació sorprenent, en què Suárez no va jugar ni un minut i va cedir el seu lloc a un Alcácer que va marcar el seu primer gol a la Lliga. Encara sense Iniesta i Busquets, el mig del camp, amb André Gomes, Rafinha i Arda, va naufragar al primer temps superat per un Athletic que va pressionar una defensa també alternativa, amb Aleix Vidal i Mathieu de laterals, al costat de Piqué i Umtiti. Arda, André Gomes i Rafinha van ser superats sempre en un inici de partit preocupant en què Ter Stegen va salvar dues ocasions clares i en què no es podia treure la pilota amb criteri. Però el Barça va guanyar a les àrees un partit que en alguns moments va perdre al mig del camp.

El matx, contra un Athletic que sol baixar molt el rendiment lluny de San Mamés, estava marcat a l’agenda per donar descans a jugadors clau i, de fet, Luis Enrique va canviar Messi per primer cop des del 2015, per donar-li descans després dels primers 60 minuts de joc. Era una opció arriscada, ja que l’empat contra el Betis deixava sense marge de maniobra un Barça que, en cas d’haver punxat, hauria entregat en safata la Lliga al Reial Madrid. I el primer temps va provocar cert nerviosisme, ja que es va jugar gairebé sempre a prop de la porteria de Ter Stegen. L’Athletic aconseguia recuperar pilotes, com una del sempre violent Raúl García a Piqué i que va acabar amb la groga al central barceloní, un cop de cap d’Iñaki Williams o un xut al pal de Raúl García després d’una pèrdua d’ Aleix Vidal. De fet, el Barça es va trobar fent allò que tantes vegades s’ha criticat dels rivals: guanyar quan no s’ho mereixia. Gairebé la primera ocasió va acabar amb un bon xut al pal curt d’Alcácer, i quan els bascos encara creien poder rascar un punt, Messi va batre Gorka amb una falta molt tancada que es va menjar el porter dels lleons en una greu errada. El 2-0 al descans era un gran premi per a un Barça en què Messi no havia entrat en joc, a diferència de Neymar, que va forçar dues grogues, demostrant que segueix creixent malgrat que ha perdut la porteria. El partit del brasiler va ser molt bo, però les dues ocasions de què va gaudir van acabar amb un xut a fora.

2 gols d'Aleix Vidal

Al descans, Luis Enrique va donar descans a un Piqué amb molèsties. I poc després calia canviar Rafinha, amb un tall a la cella que sagnava. Dues baixes no previstes que van donar minuts a Mascherano i Rakitic en un segon temps en què l’Athletic ja no va poder fer la guitza a un Barça més unit i sòlid. Luis Enrique, malgrat els dos canvis no previstos, va donar descans a Messi tal com havia pactat amb l’argentí als 60 minuts de joc, i va donar entrada a Sergi Roberto poc abans que Aleix Vidal marquès el seu segon gol a la Lliga després d’una gran jugada individual. El partit va ser tan plàcid, a la segona part, que va acabar amb l’emoció de veure si Neymar marcaria. Un partit de detalls, no gaire brillant, en què Luis Suárez i Messi van acabar fent broma a la banqueta. I en què el gran heroi va ser el visitant Yeray. Ja recuperat d’un càncer, va poder ser titular. Aquest va ser el triomf més gran del dia.