Un algoritme val més que 1.000 paraules

En l’article d’avui retrocediré en el temps un parell de setmanes, per centrar-me en dos aspectes d’una imatge que crec que molts culers tindrem per sempre més a la retina. Però més enllà dels culers, potser, amb el pas dels anys, quedarà com la fotografia més lligada, segurament, al millor jugador de futbol de la història del futbol.

Tots els especialistes de l’esport que conec m’han dit que una de les principals característiques que diferencien les grans estrelles de l’esport de la resta és la capacitat de prendre decisions en dècimes de segon. És a dir, tenen un cervell que funciona com una meravellosa computadora per prendre les decisions correctes en cada situació de joc. Fent un paral·lelisme, és un cervell que funciona com un algoritme, allò de què sentim a parlar constantment en el món digital. Si un algoritme és un conjunt metòdic de passos per resoldre un problema, aleshores Messi és l’algoritme perfecte del futbol. Soluciona els mateixos problemes amb un infinit catàleg de solucions, fins i tot -com ha demostrat ara- per decidir com celebrar un gol.

En segon lloc parlaré del poder dels símbols, les imatges i els gestos en el món de l’esport. Alguns dels fets narratius més importants de la història de l’esport, pel seu simbolisme, han estat fotografies, aconseguides gràcies a la feina dels fotògrafs esportius, sempre atents al peu de canó. Aquestes imatges han immortalitzat accions de gran bellesa gestual, com per exemple el gol de Cruyff a l’Atlètic de Madrid; o reaccions de desesperació o frustració, com l’acció de Zidane amb Materazzi; o de companyonia, com Rafa Nadal abraçant Federer mentre plorava després de perdre per enèsima ocasió a Roland Garros davant el balear, o de contingut reivindicatiu, com Jesse Owens davant de Hitler al podi olímpic. Doncs bé, al catàleg anterior podem afegir-hi, sens dubte, la de Messi al Bernabéu ensenyant la samarreta.

Fa més d’una dècada un anunci del patrocinador tècnic de roba esportiva del Barça tenia com a fil argumental l’inici de l’era de domini del club que hem viscut els últims anys, i tenia de protagonista convidat un xicotet del planter que al final de l’anunci deia: “Recorda el meu nom: Leo Messi”. Per si algú no ho tenia clar, ell a dues-centes pulsacions al minut 93 i al Bernabéu, va prendre la decisió d’explicar amb una imatge qui és. ¿Algú té algun dubte del significat d’aquest gest?