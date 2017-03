Els altres guanyadors de la Marató de Barcelona

L’Álex, l’Álvaro i el Jon, tres nens d’entre 11 i 13 anys, tenen una malaltia genètica i neurodegenerativa que encara no té cura anomenada atàxia telangièctasi. Diumenge van participar en la Zurich Marató de Barcelona, on van completar els 42 quilòmetres i 195 metres del recorregut acompanyats per catorze corredors solidaris que van empènyer les seves cadires. La iniciativa va sorgir fa un any, quan diversos familiars de nens malalts van inscriure’s a la carrera barcelonina i van aconseguir recaptar diners a través d’ El meu gra de sorra, una plataforma de donacions per a reptes solidaris.

Els 2.000 euros aconseguits en aquesta edició seran destinats a la investigació de la malaltia, que afecta unes 30 persones a l’Estat. La gran majoria són nens. “Vull agrair la col·laboració de Zurich i la seva aposta solidària per aquesta causa, la disposició i l’esforç dels corredors solidaris, l’entusiasme dels nens i les seves famílies, les donacions de coneguts i desconeguts, i el suport de tots els col·laboradors”, diu Patxi Villén, president l’Associació Espanyola d’Atàxia Telangièctasi (Aefat).

La col·laboració entre la plataforma de micromecenatge i la cursa barcelonina han deixat un balanç de 98 iniciatives solidàries impulsades per més de 170 corredors. La recaptació total, que es destinarà a diferents causes socials, ha sigut de 81.434 euros.

Miquel Pucurull no va poder córrer la marató d’aquest any perquè estava lesionat, però porta anys recaptant fons per ajudar l’Hospital de Sant Joan de Déu en la recerca sobre la diabetis infantil. “Aquesta forma de córrer a favor d’alguna causa és molt freqüent a les maratons de l’estranger, on en diuen run for charity. Aquí, no ho era. Teníem moltes curses solidàries, en què una petita part del cost del dorsal anava a parar a algun lloc, però no era el mateix”, explica l’atleta de 78 anys.

L’organització va presentar un podi solidari amb algunes de les iniciatives solidàries més destacades. Els fons aniran destinats, entre altres entitats, a l’Institut d’Oncologia Vall d’Hebron, a l’ONG Duchenne Somriures Valents, que en farà donació a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i a la Fundació Arrels. “El vessant solidari de la Zurich Marató de Barcelona és cada vegada més important i aquest any gairebé hem arribat a les 100 iniciatives”, recorda Sergi Pujalte, director general de la prova.