Un any d’inflexió amb Quique, el creador de somnis

"Vull que l’ Espanyol recuperi la seva cara més històrica i competitiva, la seva identitat. Fer quelcom especial que transmeti i arribar als aficionats". Així es presentava, ara fa un any, Quique Sánchez Flores, tècnic periquito des del 9 de juny de 2016. "Necessitava començar a ser un entrenador de projectes i no d’equips", va apuntar fa uns dies. Ja feia anys, però, que Quique esperava una proposta com la que li van plantejar en diferents reunions Chen Yansheng a Barcelona i Ramon Robert a Londres: "M’estic preparant per fer coses molt importants", confessava el 2013. Un any després va desenvolupar la següent idea a títol premonitori: "A mi a l’Atlètic em va tocar completar una bona obra, però la gran obra l’està completant Simeone. A mi segurament em tocarà completar la gran obra en un altre club".

En el primer dels tres anys que té firmats amb l’Espanyol, Quique ha donat la raó a aquells que van apostar per ell. Va arribar a l’entitat periquita havent de començar un projecte gairebé de zero, reformulant una plantilla que ha fet al seu gust i que ha aconseguit, com va anunciar en la seva presentació, fer "créixer com una unitat sòlida". Un curs on ha mostrat les primeres pinzellades d’una gran obra on ha fet visible la seva marcada personalitat. La d’un tècnic d ’idees clares i gran capacitat oratòria, metòdic en el treball i que aposta per un futbol organitzat. Unes característiques que va interioritzar de nen. Aleshores, mentre llegia còmics d'Astèrix i Obèlix i aspirava a ser periodista esportiu, feia alineacions amb xapes que després anotava en una llibreta.

Un primer curs d’evolució

Quique va arribar a l’Espanyol amb mig segle de vida, una carrera dilatada plena d’experiència i maduresa, i un full de ruta clar. Les sensacions d'aquest curs han estat positives, i això que, com ja li havia passat en les estrenes en altres equips, l’inici no va ser gens fàcil. Els primers anys a Getafe, València, Benfica, Atlètic i Watford havien començat amb empats i derrotes, com va passar a l’Espanyol (dues derrotes i dos empats). Amb el temps, però, va anar tocant les tecles adequades, i en tots aquests equips va mostrar una clara evolució a nivell de joc i resultats. A l’Espanyol va trobar-se amb un grup que encara arrossegava fantasmes del passat, especialment la fragilitat defensiva. "L’equip venia d’anys de patiment i arrossegava pors i angoixes. Va fer falta netejar ments després d’un inici que ens va ensenyar que no sabíem competir", va reconèixer. I això que l’equip havia acabat invicte una pretemporada on va jugar, entre d’altres, contra la Juve o l’Everton.

Superat el primer tram crític del curs, fins la jornada 10 no va trobar el seu onze ideal i, alhora, una solidesa que li va permetre batre el rècord de més minuts imbatut de l’entitat (586) en Lliga. “Per la nostra mentalitat era molt necessari acabar sense encaixar”, va insistir. Amb el temps ha dotat d’equilibri un equip que ha estat capaç de sumar la majoria de punts contra els equips de la zona baixa, fallant únicament contra els grans. Res inesperat, encara que amb marge de millora, especialment per la matinera eliminació en la Copa i el baix rendiment, a nivell de punts, a Cornellà. " Volem crear-hi grans atmosferes", va anunciar. Quique vol l’espanyolisme unit, fins al punt que va oferir-se per fer d’intermediari entre el club i els grups d’animació per ajudar a solucionar la polèmica amb la grada d’animació. Un dels reptes pendents pel proper curs és arrossegar a més gent, ja que la mitjana d’espectadors (20.361) segueix sent massa baixa.

Un futur encara més ambiciós

Al llarg del seu primer any a l’Espanyol, Quique mai va marcar-se Europa com una fita, però si que va convidat als aficionats a "somiar" mentre hi hagués opcions. Sempre va prioritzar les sensacions per sobre dels resultats. " No ens val ser un equip mes, busquem l’excel·lència i la perfecció, que la gent pensi que som capaços de fer grans coses", va exposar. "Per moments el grup em comença a recordar a un bon equip", va confessar a l’inici de la segona volta. Tot plegat, sense allunyar-se de la prudència, conscient que calia assegurar cada pas. Ho va avisar en la seva presentació: "Ens equivocarem si presumim de plantila. És difícil canviar coses i que tot surti bé. Hem de donar un salt i això portarà temps".

Les passes a seguir estan marcades, per això aquest estiu tornarà a ser determinant: "Pinta bé, les sensacions que tenim són bones. Si som capaços d’armar la plantilla que somiem, possiblement podrem pujar aquest esglaó". El preparador madrileny espera també donar un nou pas endavant en l’estil: "Busquem una evolució de maduresa i de joc, com llegir els partits per generar més possessió i futbol. Quan tinguem la nova plantilla serà el moment de marcar-se un nou objectiu". Paraula de Quique, que té clar el que vol: " Vull ser un creador de somnis".