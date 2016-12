40 anys del Golf GTI, molt més que unes sigles

El 1976 va néixer el Golf GTI, conegut com a MK1. Diferenciar aquest vehicle amb un esperit tan esportiu (com revelaven els 100 CV de potència que tenia) del model original no era fàcil. Des d’aleshores hi ha hagut set generacions d’aquest cotxe, l’última el 2012.

Les previsions inicials aspiraven a fabricar-ne 5.000 unitats anuals. Aquesta marca va quedar ràpidament superada, com demostra que s’hagin venut més de dos milions d’unitats d’aquest cotxe emblemàtic. Enguany Volkswagen ha presentat la versió ClubSport S, de 310 cavalls, la més ràpida i potent de tota la història. El Festival de Wörthersee (Alemanya) va ser el millor marc per celebrar les primeres quatre dècades d’aquest compacte que, segons la marca, “ha servit per democratitzar l’esportivitat, ja que gràcies a ell, milers d’automobilistes de tot el món han pogut experimentar unes sensacions que fins al seu naixement semblaven reservades a pocs afortunats amb accés a esportius molt més cars”.

De fet, les sigles GTI han definit tota una sèrie de models, fins i tot d’altres marques, amb un caràcter molt específic. El mes passat, al circuit del Jarama, hi va haver una concentració de 1.500 GTI per celebrar-ne l’aniversari.