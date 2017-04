50 anys de la rebel·lió femenina a la marató

Fa cinquanta anys Kathrine Switzer va participar en la Marató de Boston. Dilluns ho va tornar a fer, als 70 anys. La marató de Kathrine Switzer el 1967 es va convertir en un fet històric, ja que va ser la primera dona que completava aquesta prova, reservada fins llavors als homes. Va aconseguir inscriure-s’hi registrant-se com a K.V. Switzer per amagar que era una dona. La cursa va passar a la història per la fita de Switzer i per la imatge d’un jutge de cursa intentant obligar-la a retirar-se en els primers quilòmetres de la prova.

“La marató era una prova d’homes, les dones eren considerades massa fràgils -recordava Switzer en un article al New York Times fa 10 anys-. Però jo m’havia entrenat molt. Tot i així, va caldre que el meu xicot fes fora a empentes aquell jutge de carrera per poder acabar”. Switzer va marcar un temps de 4 hores i 20 minuts. Aquest 2017, 50 anys després, ha sigut una mica més lenta, 4:44:31. A les dones no se’ls va permetre competir oficialment a la marató fins al 1972, i la prova no va ser olímpica fins als Jocs del 1984. Avui més de la meitat dels corredors de marató als Estats Units són dones. Amb els anys, Switzer va competir en més de 30 maratons, va guanyar la de Nova York el 1974 i va treballar com a comentarista de televisió. A més, va fundar el club 261, un club de corredores batejat amb el dorsal que portava el 1967 i amb el qual ha tornat a acabar la cursa el 2017. Un dorsal que en el seu honor els organitzadors de la cursa han retirat per sempre més.