Els àrbitres denunciaran Gerard Piqué

Els àrbitres pensen denunciar Gerard Piqué després de les seves paraules a Vila-real. Així ho ha acabat assegurant el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Victoriano Sánchez Arminio, a Antena3. Tot i que inicialment ha evitat pronunciar-se amb rotunditat i ha explicat que ho hauria d'estudiar l'advocat, finalment Sánchez Arminio ha afirmat que es portaran les paraules de Piqué al Comitè de Competició.

La denúncia del Comitè Tècnic d'Àrbitres arriba després que Gerard Piqué marxés de la gespa de Vila-real assenyalant a la llotja, en direcció al president de la Lliga, Javier Tebas: " Ho has vist? Sí, tu, tu. Ho has vist?", va dir el central mentre es dirigia al túnel de vestidors. "Que ho analitzin, que hi perdin el temps", va afegir el defensa en zona mixta, en referència a les seves paraules després del partit al nou San Mamés. Piqué s'havia queixat de l'arbitratge, una "ruleta", de Fernández Borbalán contra l'Athletic i diumenge s'hi va refermar.