Arda nega que marxi del Barça per jugar a la Xina

El mateix Arda Turan ha volgut sortir al pas de les informacions que el situen amb un peu a la Xina. Durant els últims dies han aparegut informacions que col·loquen el jugador turc prop de fitxar per a un equip xinès, sense especificar quin club ha fet l'oferta, a canvi de 50 milions. En una entrevista al canal NTV Spor, l'atacant blaugrana ha tancat la porta a un traspàs. " Sóc molt feliç a Barcelona, i tinc contracte fins que tingui 33 anys", ha dit Arda, que ha remarcat que és l club "més gran del món" i pensa seguir lluitant per fer-se un lloc important al Barça. "Sóc part important de l'equip. Tracto de fer-ho el millor possible i crec que amb les meves actuacions ho estic provant", ha afegit el futbolista.

El futbolista turc no és un habitual en l'onze titular de Luis Enrique, però ha tingut una presència destacada durant aquest primer tram de temporada, jugant especialment a la punta d'atac en suplència de Neymar. Arda, a més, ha acompanyat el seu joc amb un gran registre golejador, i fins al moment ha fet 11 gols.