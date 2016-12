Arxivada la denúncia d'una aficionada contra Valentino Rossi

El jutjat d'instrucció número 3 de Requena ha decretat el sobreseïment provisional de la denúncia d'una aficionada contra el pilot italià Valentino Rossi, que hauria donat una puntada de peu a la dona durant el transcurs del Gran Premi de la Comunitat Valenciana. El motiu per arxivar la causa és que l'aficionada no ha especificat de forma concreta l'agressió i només va referir-se a les "males maneres" de Rossi, sense concretar si es tractava d'una puntada de peu o d'una empenta. "En la relació dels fets denunciats no indica fets que puguin ser constitutius d'il·lícit penal", diu la jutge.

Els fets van ocórrer al novembre, durant les sessions d'entrenament al circuit de Xest. Ella estava fent fotos amb el mòbil i Rossi va aparèixer amb una motocicleta de baixa cilindrada de les que s'usen per desplaçar-se pel pàdoc. "Quan vaig veure que algú m'empenyia i em vaig adonar que era Rossi, vaig pensar que devia haver estat sense voler, però al dia següent, quan vaig veure el vídeo, vaig al·lucinar perquè m'havia donat una puntada de peu i un cop de colze", ha dit la denunciant a Efe.