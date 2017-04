Un ciberatac a la Federació Internacional d'Atletisme compromet dades mèdiques dels esportistes

La Federació Internacional d'Atletisme (IAAF) ha denunciat aquest dilluns, mitjançant un comunicat, que ha estat víctima d'un atac cibernètic que ha compromès les aplicacions d''Exempcions d'ús terapèutic' que els atletes tenen emmagatzemades als servidors de l'organisme. És la manera com els esportistes informen que, per recepta mèdica, hauran de prendre substàncies que podrien ser considerades com a dopatge.

La IAAF ha identificat com a autors de l'atac al grup de pirates informàtics russos 'Fancy Bear', gràcies a una investigació tècnica que l'organisme estava duent a terme des de principis de gener a través de l'empresa de seguretat informàtica Context Information Security.

"La nostra prioritat són els atletes que creien que la informació seria segura i confidencial" Sebastian Coe President de la IAAF

El comunicat emès per la IAAF apunta que el passat 21 de febrer es va detectar la presència d'un accés remot a la xarxa i que es van recollir metadades de les exempcions dels atletes d'un servidor d'arxius i van ser emmagatzemades en un arxiu nou. "No se sap si aquesta informació va ser posteriorment robada de la xarxa, però sí que indica un fort interès i atenció dels atacants, i mostra que tenien accés i mitjans per obtenir el contingut d'aquest arxiu", afegeix el text.

La IAAF també ha comunicat que ha finalitzat aquest cap de setmana el reinici de tots els sistemes i servidors. A més, s'ha contactat a tots els atletes que, a partir del 2012, van sol·licitar exempcions i se'ls hi ha proporcionat un correu electrònic per facilitar el contacte amb l'organisme en cas que tinguin dubtes.

"La nostra prioritat són els atletes que ens han proporcionat informació i que creien que seria segura i confidencial", expressa el president de la IAAF, Sebastian Coe, en unes declaracions recollides per EFE. Coe també ha demanat disculpes i ha assegurat un compromís total per seguir fent tot el que estigui al seu abast per "arreglar la situació i treballar amb les millors organitzacions del món per crear un entorn el més segur possible".