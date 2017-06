"Els catalans ens mereixem tornar a gaudir amb la Selecció Espanyola"

L'Associació Barcelona amb la Selecció presentarà aquesta tarda un vídeo titulat '0 a 43' en el marc d'una campanya en què reclamarà que la selecció espanyola jugui "com abans millor" un partit a la ciutat. "Els catalans ens mereixem tornar a gaudir amb la Selecció", reivindica el vídeo, que posa de manifest que ja fa 12 anys que 'la roja' no juga a Barcelona.

Segons denuncia la plataforma, des del 2004, l'últim cop que la selecció espanyola va jugar a Catalunya, l'equip ha estat en partits a Andalusia (9), a la Comunitat de Madrid (8), al País Valencià (5), Astúries (4), tres vegades a Castella-la Manxa i Castella-Lleó, dues vegades a Galícia, Múrcia i Balears, i una a Extremadura, Cantàbria i Canàries.

El títol del vídeo, '0 a 43', fa al·lusió a les vegades que la selecció espanyola ha jugat a Catalunya en comparació amb el total de vegades que ha jugat a totes les comunitats autònomes.

En un comunicat, l'associació denuncia que l' Ajuntament l'hagi sancionat "diverses vegades" per instal·lar pantalles a la via pública durant els partits de la selecció. Segons Nacho Pla, president de Barcelona amb la Selecció, "no permetre que la selecció jugui a Catalunya converteix els ciutadans catalans en espanyols de segona divisió" i, afegeix, "Catalunya és la segona comunitat que més jugadors ha aportat a la història de la selecció espanyola de futbol".