El motiu de l'atac dels ultres del Dortmund als seguidors del Leipzig

A qui pertany el futbol? Darrere aquesta pregunta hi ha l'explicació a les agressions que van dur a terme aficionats radicals del Borussia Dortmund als seguidors del Red Bull Leipzig. La policia alemanya i la mateixa Federació Alemanya de Futbol investiguen els disturbis que hi va haver previs al partit, amb atacs contra agents de policia i famílies amb nens. "Les brutals escenes abans del partit entre el Dortmund i el Leipzig em deixen consternat. Qui llença pedres contra policies i ataca famílies amb nens no ha d'estar en un estadi sinó entre reixes", ha dit el ministre de l'Interior Thomas de Maiziere.

Els aficionats radicals del Dortmund critiquen el model de club que defensa el Leipzig, derivant cap a una comercialització del futbol a la qual s'oposen els seguidors grocs. " Desapareixeu, el futbol ens pertany", deia una de les pancartes que es van desplegar al Westfalenstadion. N'hi havia altres més ofensives, atacant el director esportiu dels visitants, Ralf Rangnik. Una l'invitava a suïcidar-se. El director administratiu del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, s'ha disculpat amb Rangnik.

El partit no s'havia declarat d'alt risc i això va provocar que els seguidors dels dos equips no estiguessin separats a l'hora d'entrar a l'estadi. Això va provocar que 800 ultres locals llancessin diferents objectes -ous, pedres i llaunes de cervesa- als seguidors visitants.