La baixa de Busquets reivindica Rakitic

Quan Gonzalo Escalante va lesionar Sergio Busquets als 10 minuts de joc, Ivan Rakitic va començar a parlar amb la banqueta per entendre com calia ordenar l’equip. El croat va reivindicar-se a Ipurua ocupant la posició del vallesà, i va acabar per primer cop aquest any un partit. 90 minuts de feina fosca que van permetre a Rakitic mostrar-se més optimista que ara fa uns dies, quan va admetre que estava trist. Ara el croat ja mira cap al futur. “Si el míster em necessita, estic a punt per jugar on toqui”, va dir l’exjugador del Sevilla després d’un partit on va ajudar molt els centrals en la sortida de pilota, i es va convertir, així, en el blaugrana amb més aparicions -va fer 73 passades-, recuperant-ne moltes i buidant-se per tapar espais. I tot per aconseguir fer funcionar un mig del camp alternatiu, on estava acompanyat per Arda Turan i Denis Suárez. Un centre del camp nou que va saber entendre què calia fer, per superar la resistència d’un Eibar on cap jugador va donar tantes passades bones com Ter Stegen, clau en la sortida de la pilota blaugrana.

Si el Barça arribava a Eibar sense Iniesta, va tornar de terres basques sense Sergio Busquets, que avui serà sotmès a més proves mèdiques, per saber l’abast de l’esquinç al lligament lateral extern del turmell dret que pateix. “Tinc moltes opcions per ocupar la posició de Busquets. Sergi Roberto és una possibilitat, Rakitic una altra... i Mascherano, una de clara. No puc queixar-me, ja que tinc tots els cromos de l’àlbum”, va comentar un Luis Enrique satisfet pel partit de Rakitic. “Ha estat especialment bé, malgrat que ja havia jugat en aquesta posició altres cops. Ho ha fet bé, m’han agradat molt ell, Arda i Denis. No era un partit fàcil per a ells”, va explicar Luis Enrique. L’asturià no va amagar que estava satisfet pel rendiment dels jugadors, ja que era un partit per “donar descans a jugadors que tenien molèsties o molts minuts, i que en juguessin d’altres que no han tingut tanta presència”. La jugada li va sortir rodona. “Necessitava aquest gol per tenir més confiança”, va dir Denis Suárez, que va explicar com amb el seu canvi Rakitic s’ha situat al lloc de Busquets. “I jo al seu. Fent d’interior dret, un lloc on m’he sentit còmode”, va afegir. Una nova estructura per aconseguir sobreviure sense Busquets. “Té un cop fort i crec que s’ha espantat primer, però després ha vist que, per sort, potser no és tan greu”, va explicar Denis sobre la baixa d’un Busquets que permetrà que altres jugadors assumeixin protagonisme. “La baixa del Sergio és un cop fort, ja que és un futbolista clau, però tenim recursos per seguir endavant. Som una família que lluitem els uns pels altres”, va sentenciar Rakitic.