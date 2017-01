El ball de cadires s’acaba amb Bottas

Valtteri Bottas explicava en una entrevista a l’ARA que, quan va arribar a la Fórmula 1 el 2013, tenia la sensació d’haver complert un somni. Però unes curses després va veure clar que no en tenia “prou” pilotant un monoplaça i buscava objectius més ambiciosos. I el finlandès està a punt de fer aquest pas endavant en la seva carrera professional. En les pròximes hores, o com a màxim dies, s’ha d’anunciar el seu fitxatge per l’equip Mercedes com a substitut de Nico Rosberg. Després de set anys vinculat a Williams -tres com a pilot de prova i quatre competint a la categoria reina de l’automobilisme-, farà el salt a l’escuderia que ha guanyat els tres últims campionats de pilots i de marques i que torna a ser favorita per a la victòria aquest 2017.

El fitxatge de Bottas s’ha convertit en un secret de domini públic, fins al punt que no va dissimular gens ni mica la setmana passada, quan va visitar la fàbrica de Mercedes per, suposadament, fer-se el motlle per al seient del monoplaça. El finlandès va ser a la llista de candidats a ocupar un dels seients més cobejats de la Fórmula 1 des del primer dia, i ha acabat sent el guanyador per davant de noms tan destacats com els de Fernando Alonso i Max Verstappen.

Mentrestant, Lewis Hamilton es mirava els toros des de la barrera. “A mi m’és igual qui em posin de company. No soc com altres -en al·lusió a Vettel i Alonso- que tenen clàusules al seu contracte que els permeten escollir. M’és indiferent, l’única cosa que demano és un tracte d’igualtat”. I aquesta tria va acabar-se la setmana passada. Ho va anunciar Carlos Sainz sènior -pare del pilot de Toro Rosso, i també candidat a fer el salt a Mercedes-, explicant que el seu fill no tenia “cap possibilitat” perquè l’escuderia s’havia decantat finalment per Bottas.

L’operació ha sigut llarga i encara no s’ha fet oficial perquè la documentació no està firmada. I és que no només estava en joc el futur de Bottas: la decisió de Nico Rosberg d’abandonar la competició va provocar un ball de cadires entre els equips. Mercedes ha anat a pescar a Williams, que finalment ha arribat a un acord per alliberar el seu pilot. Aquest pacte consistiria en una rebaixa substancial de la quantitat que Williams ha d’abonar a Mercedes, proveïdor dels propulsors de l’escuderia.

Trobat el recanvi de Rosberg, quedaven dos punts més per resoldre. Tancar l’acord perquè Pascal Wehrlein -pilot provador de Mercedes- marxés a l’escuderia Sauber, i que Williams trobés un substitut a Bottas. A l’espera de confirmació oficial, aquest pilot seria Felipe Massa, que havia anunciat la seva retirada però que, segons portals especialitzats com Autosport, ha rebut cants de sirena per seguir pilotant un any més. Un cop estiguin redactats i signats els documents, s’anunciarà de manera oficial aquesta operació a tres bandes, la més destacada de la temporada.

La negativa a Alonso

Un dels noms que sonaven amb força per pilotar el Mercedes era el de Fernando Alonso, bicampió del món. De fet, va ser Toto Wolff , cap de Mercedes, qui el va posar a la llista de candidats. Però l’asturià tenia contracte en vigor amb McLaren i l’escuderia anglesa no volia desprendre’s del seu millor pilot. A més, Alonso s’hauria retrobat amb Hamilton, amb qui va tenir algunes enganxades quan van ser companys d’equip. Un altre dels noms era Max Verstappen, però Red Bull tampoc volia renunciar a la jove promesa, que va guanyar la seva primera cursa en el Gran Premi de Montmeló -precisament, la primera que disputava amb l’equip de la beguda energètica-. En el cas de Sainz, Toro Rosso tampoc volia desprendre’s d’un dels joves pilots amb més projecció.