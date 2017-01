El Barça acomiada Joey Dorsey per criticar els serveis mèdics

El Barça ha fet oficial l'adeu de Joey Dorsey. El pivot nord-americà abandona la disciplina blaugrana després de criticar els serveis mèdics del club a través de les xarxes socials, concretament a Instagram, on va posar "en dubte la tasca" dels metges de l'entitat, segons explica el comunicat que ha fet públic el Barça aquest dimecres.

"La temporada passada em vaig esquinçar el lligament del turmell durant els quarts de final de l'Eurolliga contra el Lokomotiv Kuban. Els serveis mèdics em van dir que només era un esquinç dolent i em van forçar a jugar, sense dir-me que tenia un edema, quan ja era massa tard", va escriure el jugador nord-americà.

"Aquesta temporada ha estat la més dura de la meva carrera per intentar jugar lesionat i sense estar a punt per jugar al meu millor nivell. Alguna vegada he estat a punt de marxar d'un partit perquè la lesió m' afectava el joc i la mentalitat. L'equip no em va deixar descansar fins que no estigués bé per tornar a ser el totpoderós Dorsey ", va assegurar.