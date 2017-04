Abidal, Puyol, Ronaldinho, Iniesta i altres companys feliciten Messi pels 500 gols amb el Barça

El Barça ha publicat un vídeo en què diversos excompanys tant del Barça com de la selecció argentina feliciten Leo Messi pel seu gol 500 amb la samarreta blaugrana. El primer que hi apareix és Ronaldinho, que recorda que ell li va "regalar" el primer dels 500 gols que ja ha marcat amb el Barça. "Leo, germà, t'envio aquest missatge per felicitar-te pels 500 gols. Jo et vaig regalar el primer d'aquests 500! Un petó gran!", diu Ronaldinho.

Pinto, exporter del Barça i amic de Messi, li diu: "Bitxo, què et puc dir que no t'hagi dit ja? Me n'alegro per totes les teves fites i per tot el que et passa. Volia felicitar-te per aquesta nova fita, per aquests 500 gols amb el Barça. Que siguin 500 més, segueix-nos fent gaudir com només tu saps. Saps que t'estimo, t'envio una forta abraçada, molts petons i felicitats".

El 'Kun' Agüero també se suma a les felicitacions: "Et vull felicitar pels 500 gols. Espero que segueixis marcant-ne molts més, que estàs molt bé. T'envio una abraçada, papa, i segueix així, batent rècords".

Entre els exblaugranes, hi ha Éric Abidal, que diu: "Felicitats. 500 gols amb el Barça és una cosa única, que només una persona ho podia aconseguir i ets tu. Visca el Barça i visca Catalunya". També hi diu la seva Sylvinho: "Leo, felicitar-te pels 500 gols amb la samarreta del Barça. T'ho mereixes. Passa-t'ho bé, t'ho mereixes moltíssim, felicitats".

Milito diu que els 500 gols és "una xifra impressionant", però adreçant-se a Messi, li diu: "Tractant-se de tu, res és impossible". Des de la distància et vull enviar una forta abraçada i espero que tot segueixi sempre igual", acaba.

Qui també ha volgut sortir al vídeo ha estat Carles Puyol. L'excapità del Barça li diu a l'argentí: "Enhorabona Leo pels 500 gols, crec que no hi havia millor dia ni millor escenari per aconseguir el gol 500. No et retiris mai i gaudeix d'aquest gol 500".

I per últim, en nom de l'equip, el capità Andrés Iniesta: "Leo, felicitats en el meu nom i en el de la plantilla i dels teus companys. A nivell personal, és un plaer compartir i haver compartit tants moments importants al teu costat. Espero que en siguin molts més i tot surti molt bé".