Així seran les samarretes del Barça per a la temporada 2017/2018, segons l''Sport'

Ja es coneix el disseny de les samarretes del Barça per a la temporada 2017/2018. El disseny de la primera equipació ja havia sortit recentment, però aquest divendres el diari ' Sport' ha publicat una imatge on es veuen la segona i tercera equipacions per a la temporada vinent.

Així, la segona serà de color vi (la d'ara és d'un color blau aigua), mentre que la tercera serà de color blau clar, i es deixa de banda el lila que s'ha lluït aquest curs. A les tres ja hi apareix el logo de Rakuten, el nou patrocinador del club a partir de la temporada vinent i, per tant, ja no hi ha el de Qatar Foundation, visible al pit de les samarretes blaugranes fins a aquesta temporada.