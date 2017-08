Al Camp Nou esperen tancar aviat el fitxatge de Seri

El Barça encara amb una mica d’optimisme la recta final del mercat de fitxatges i des del club asseguren que abans que s’acabi la setmana hi haurà moviments. Precisament, un dels objectius, l’ivorià Jean Michaël Seri, pot convertir-se en jugador blaugrana en les pròximes hores. Tot i que des de l’entitat catalana parlen amb prudència del traspàs, i sostenen que fins que no estigui tot signat no es pot donar res per fet, les posicions s’han acostat en les últimes hores. L’acord entre el Barça i el jugador està enllestit i només faltaria tancar la negociació amb el Niça, el club d’origen del migcampista.

El traspàs es tancaria per uns 40 milions d’euros, la quantitat de la clàusula de rescissió de Seri. De tota manera, i segons va explicar RAC1, el Barça intentarà rebaixar l’import a pagar utilitzant un dels jugadors descartats de la primera plantilla com a moneda de canvi. Un fet que pot retardar una mica que el traspàs es faci oficial.

Jean Michaël Seri va ser titular en el partit d’ahir del Niça, que es jugava l’accés a la fase de grups de la Champions. El conjunt francès, però, no va poder superar l’eliminatòria contra el Nàpols. Amb el canvi de normativa UEFA, els jugadors que han diputat la prèvia de la competició europea poden jugar la fase de grups amb un altre equip. Per tant, Seri podrà disputar la Champions amb el Barça si, com es preveu, s’acaba tancant la contractació.

Mentrestant, el Barça segueix atent als altres futbolistes que ha sondejat la secretaria tècnica, i que ha reconegut el club de manera oficial, un dels quals és Ousmane Dembélé, davanter del Borussia Dortmund. A banda dels 100 milions d’euros fixos, el principal cavall de batalla és la negociació dels variables, que pujarien als 30 milions i que els alemanys volen que siguin garantits.

Philippe Coutinho ha perdut punts per la negativa del Liverpool a desprendre’s del davanter, tot i els més de 100 milions que oferia el Barça. El seu fitxatge, però, no està descartat. L’últim nom que hi ha sobre la taula -tot i que no s’ha reconegut oficialment-és el de l’argentí Di María, futbolista del PSG que costaria uns 40 milions i que només arribaria si no es concreten cap de les operacions principals.