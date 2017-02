Aleix Vidal es lesiona al turmell a Mendizorrotza

Aleix Vidal no ha pogut acabar el partit a Mendizorrotza. El jugador del Barça s'ha lesionat al turmell després de topar amb Theo Hernández.

En la recta final del partit contra l'Alabès, quan tan sols faltaven cinc minuts per completar el temps reglamentari i amb el matx decidit (0-6), el lateral dret blaugrana ha anat a lluitar per una pilota dividida amb Theo Hernández. El francès ha anat a terra per tractar d'arribar a la pilota, amb tan mala sort que ha topat amb Aleix Vidal, que tenia el peu recolzat a la gespa.

"Sembla molt lleig. Espero que no sigui el pitjor, perquè en el primer moment m'he espantat bastant" Rakitic Jugador del Barça

El lateral ha vist com el seu turmell quedava totalment desplaçat i, després de ser atès a la gespa pels metges del Barça, ha marxat del camp en llitera. "Sembla molt lleig. Espero que no sigui el pitjor, perquè en el primer moment m'he espantat bastant", ha dit Rakitic, que ha vist la lesió. "M'ha donat la sensació que Aleix pot tenir una lesió important", ha dit Robert Fernández, secretari tècnic del club blaugrana, a BeIn Sports després del partit. " El turmell està trencat o luxat. Ho lamentem, és la nota negativa del partit. Cal animar-se i esperar que es recuperi aviat", ha comentat Luis Enrique a la televisió oficial del club. Més tard, en roda de premsa, ha afegit: "Fumut per la lesió d'Aleix, per tot. És un moment desagradable. Cal pensar que està en bones mans, que es recuperarà aviat i que no hi haurà cap tipus de seqüela. Quan hem entrat al vestidor ja sortia Aleix amb els metges. No té res de bo, això està clar".

"Jo vull anar a per la pilota i ell té el peu recolzat, ara aniré a veure'l. Només li demano disculpes" Theo Fernández Jugador de l'Alabès

"Jo vull anar a per la pilota i ell té el peu recolzat, ara aniré a veure'l, a veure què tal està. Només li demano disculpes", ha dit Theo a BeIn Sports després del partit. El defensa del Barça ha marxat de l'estadi ràpidament en ambulància cap a un centre hospitalari, on li faran les primeres proves abans de tornar a Barcelona.

Els jugadors del Barça han desitjat al seu company que es recuperi a través de les xarxes socials, és el cas d' Arda Turan, que li ha dit que es recuperi aviat: "Ets fort", li ha recordat.