Allegri: "El Barça segueix sent el millor equip"

L'entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha afirmat que tot i que el Barça "segueix sent el millor equip", creu en la possibilitat d'eliminar-los. Per fer-ho, el tècnic ha afirmat que "jugaran els quatre de davant [Dybala, Higuaín, Mandzukic i Cuadrado]" i que "no veu" perquè hi hauria de renunciar.

Allegri també ha valorat que el Barça , amb el seu joc, concedeix "alguns espais al darrere" i que els han de "saber aprofitar". "Demà haurem de marcar i mirar de no encaixar cap gol", ha afegit el tècnic italià. Bona part de l a pólvora de la Juventus passa pels peus de Dyabla, de qui Allegri ha dit que "està fent passos de gegant".

Respecte a la Barça, l'entrenador juventí ha dit que "canvien poc" juguin amb tres o quatre defenses i que coneixen les característiques del conjunt blaugrana. Pel que fa a la derrota (2-0) d'aquest passat dissabte a Màlaga, Allegri n'ha tret ferro afirmant que en partits de la talla com el d'aquest dimarts a Torí, el Barça "difícilment falla".

Buffon, optimista

Per la seva part, Gianluigi Buffon, porter i capità de la Juventus, ha reconegut la superioritat del Barça a la final de Berlín l'any 2015, però ha admès que els records d'aquell partit el fan ser "moderadament optimista" de cara a l'enfrontament d'aquest dimarts perquè "han crescut" i tenen "més experiència europea". "El Barça ha canviat molt poc, nosaltres més", ha remarcat l'italià.

El porter juventí també ha valorat que "probablement" el Barça és el rival més dur que els hi podia tocar i que serà "bonic" enfrontar-s'hi. Preguntat pel trident, ha admès que l'atac del Barça es "devastador" i ha lloat "l'altruisme" i "l'actitud" de Messi, Suárez i Neymar. Ho ha rematat afirmant que als seus fills "els hi agraden els jugadors com els del trident del Barça, tenen bon gust".

Buffon mai ha rebut un gol del crac argentí, un fet que ha explicat afirmant que s'han enfrontat "poques vegades" i que sempre ha tingut "grans defenses". El capità de la Juventus també ha valorat el moment de forma de dos dels cracs del seu equip: "Campions com Dybala i Higuaín saben que si estan al 100% ens donen confiança i seguretat". Del davanter juventí, Buffon ha afegit que "espera molt d'aquest partit i arriba en les millors condicions".