Allegri: "És fonamental llegir bé el partit i ser lúcids a la gespa"

Massimilano Allegri afronta el Barça-Juventus com si no es tractés d'un partit de tornada sinó una final a partit únic. "Serà un partit molt bonic. No hem de pensar en el resultat de l'anada. Hem de sortir a guanyar, obtenir un resultat positiu. No vull calcular res!"

El tècnic del Juventus considera que serà "fonamental" que els seus homes "llegeixin bé els partits i siguin lúcids a la gespa", que sobretot "sàpiguen adaptar-se als imprevistos del partit". Per això creu que la recepta és "senzilla" i consisteix en fer "una bona fase defensiva i una bona fase ofensiva".

"Serà un partit amb gols i per això, cada vegada que tinguem la pilota, haurem de fer mal al Barça", explica Allegri, qui confessa tenir "molt de respecte" al Barça. "Té un trident molt efectiu i haurem d'estar atents".

Sobre l'onze, Allegri confirma que Dybala està en condicions de jugar i afegeix que l'equip titular serà pràcticament el mateix. "Hi haurà poques variacions, o cap. Però haurem de jugar diferent. Tàcticament, canviarem alguna cosa".

El tècnic de la Juve ha insistit que "cal estar bé durant 95 minuts", i que no té por de l'àrbitre. "És un gran internacional i em refio d'ell. És bo i estarà a l'altura".