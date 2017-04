Dani Alves: "L'ego d'algunes persones fa que no pugui tornar al Barça"

Dani Alves assegura que l'eliminatòria entre Juventus i el Barça està al "60-40" a favor del conjunt italià, però que és "prudent" en el seu pronòstic. El brasiler, que aquest estiu ha deixat el conjunt blaugrana per anar a Torí, ha estat el gran protagonista de la prèvia, en què ha assegurat que és pràcticament impossible que torni algun dia al Barça. El brasiler ha explicat que no es "penedeix" d'haver marxat i creu que les opcions de tornar a vestir algun dia la samarreta del Barça són pràcticament nul·les. "Ha sigut tot molt maco i per tornar algun dia el Barça hauria de ratificar moltes coses. I l'ego d'aquestes persones no ho permetria".

Sobre les declaracions en què deia que marxar del Barça havia sigut "una hòstia amb classe", Alves ha aclarit que "no volia ser tan extremista" i que només "era un sentiment d'aquell moment" perquè "tenia una sensació agredolça: vaig marxar per una porta que em volia empènyer".

"No em penedeixo de què vaig fer, però evidentment tinc sentiments i trobo a faltar algunes coses d'aquí. Però jo sóc un professional i estic contractat per la Juve per defensar els seus colors. Sóc un culer més que apartarà els seus sentiments", ha dit Alves, qui assegura que cap dels companys li ha demanat com s'ho han de fer per guanyar al Camp Nou.

Sobre el partit, Alves no vol cantar victòria. "Possibilitats? Però penso que estem 60-40, sent molt prudent. Sé que aquí al Camp Nou els partits són molt llargs i es fa molt dur", diu Alves, qui opina que les opcions de la Juve per passar l'eliminatòria seran encara més elevades si juguen a l'atac. "Si fem un gran partit i no ens conformem amb el resultat de l'anada, podem fer bastant de mal al Barça. Seria un cop anímic important".

Preguntat sobre les renovacions de Leo Messi i d'Andrés Iniesta, que acaben contracte el 2018 i segueixen pendents, Alves ha comentat: "Si depengués de mi, Messi i Iniesta tindrien una estàtua. Pel be del futbol i del Barça, voldria que es quedessin. Però no vull entrar-hi massa perquè no passi el mateix que en el meu cas... En qualsevol cas, i com a culer, espero que renovin".