L'examen de 'La TDP'

Pèrdues de pilota

Si a la primera part ja es van perdre pilotes, a la segona va ser pitjor. I això afecta tots els jugadors. El mig del camp no va estar segur, Luis Suárez i Neymar no van tenir encert, l’equip no es va sentir còmode i va cometre unes errades que condemnaven a patir en defensa. Un dels problemes greus va ser la sortida de pilota a la segona part, ja que a la primera es van perdre en una zona diferent del camp. Quan es perden pilotes, es perd el control.

Mig del camp

Falten Busquets i Iniesta, és cert, però no fa tant es lloava el partit de Denis, Arda i Rakitic a Eibar. Rakitic va fer un partit horrible i va demostrar que la seva temporada no és bona sigui en la posició que sigui. Denis es va evaporar i no va tenir cap mena de pes en el joc, sobretot en jugades en què tenia la pilota i havia de marcar diferències. I a Arda el partit li va anar gran. No el va entendre. Tots van treballar molt, pe rò ho van fer sense encert.

Aleix Vidal

L’alternativa de posar Aleix Vidal com a extrem va ser molt bona: ell és extrem de naixement i va donar amplitud a l’equip fent una bona parella amb Sergi Roberto, amb qui va tenir bona connexió. Les dues accions dels gols fantasmes van arribar en jugades d’Aleix, de fet. A més, Messi se sent còmode quan té al davant un jugador obert com el de Puigpelat, que, a diferència de Neymar, no ataca cap al centre sinó que tendeix a obrir la banda. Va ser una de les claus per salvar un punt.