André Gomes suspèn el seu primer gran examen

La desfeta per 4-0 del Barça al Parc dels Prínceps serà difícil d’oblidar per als culers i per als jugadors. I, en especial, per a André Gomes. El portuguès completava la terna de migcampistes en el partit contra el PSG i no va tenir una actuació gens encertada, en què va perdre moltes pilotes i va errar en alguns marcatges. Per tot plegat, va ser dels més assenyalats durant el partit a París, especialment a la primera meitat.

Era el primer gran examen per a André Gomes, fitxat a l’estiu del València a canvi de 35 milions, després de guanyar l’Eurocopa amb Portugal i amb el cartell de ser un dels migcampistes amb més projecció de futur. Luis Enrique el va fer entrar a l’onze en el lloc de Rakitic, que es va quedar a la banqueta juntament amb Rafinha i Denis Suárez, les altres opcions per a l’interior dret. El tècnic va preferir el portuguès, el futbolista que més ha promocionat durant la temporada, però no va ser ni de bon tros una bona nit per a ell. I és que, a una actuació poc brillant, s’hi va afegir l’error en l’un contra un davant Trapp que hauria significat l’empat. A André Gomes no li va sortir res, i al final va ser substituït.

André Gomes no va ser l’únic responsable d’una derrota que es va produir per desenes d’errors individuals i col·lectius i que deixa el Barça amb peu i tres quarts fora de la Champions, però sí que va quedar assenyalat, i d'una manera que pot arribar a condicionar el seu futur de blaugrana.

“No m’agrada individualitzar en les derrotes com aquesta; confio en tots els jugadors”, va dir Luis Enrique després del partit, tot i que va reconèixer que l’ocasió desaprofitada d’André era “clau” per al desenvolupament del joc, després d’un mal inici de partit però de “15 minuts” en què l’equip es va “acostar” a l’àrea rival.

André Gomes va marxar finalment del camp al minut 58, substituït per Rafinha. El portuguès se’n va anar cap a la banqueta capcot i fent que no amb el cap, conscient que les coses no li havien anat bé. Va fallar passades, va perdre pilotes i gairebé mai va connectar amb els davanters, a més de ser poc contundent en els uns contra uns o en les transicions defensives.

Derrota sense explicacions

El tècnic no va trobar respostes al joc d’un Barça que va deixa de ser el Barça per ser un titella en mans del PSG. “Hem canviat el sistema a la segona part i hem passat a jugar amb un 4-2-3-1 mirant que Messi tingués més espais. Però no era una nit per a sistemes”, va admetre l’ entrenador. “Han fet un plantejament tàctic millor que el nostre, han sigut millors i ens han superat físicament”, va afegir Sergio Busquets, que va reconèixer que el PSG ha sorprès el Barça. “Ens esperàvem una altra cosa, havíem plantejat el partit d’un manera diferent”.

“No és una qüestió d’actitud, sinó de futbol. Ens han superat en totes les facetes, jugant a futbol, aprofitant les seves virtuts… i nosaltres no hem sigut capaços de tenir les coses clares”, va rematar un resignat Andrés Iniesta, que va actuar de capità i portaveu del vestidor. “Aquestes coses a vegades passen, són nits molt dolentes i que es fan difícils. Però hem de girar full, tot i que estem molt fotuts, des dels jugadors fins a l’últim culer”.