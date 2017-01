Aprendre a viure sense Andrés Iniesta

“No hi ha cap jugador que s’assembli a Iniesta, aquest és el problema”, reflexionava Luis Enrique abans de la visita del Barça a Ipurua (20.45 h / Movistar Partidazo). L’equip blaugrana juga al camp de l’ Eibar obligat a sumar els tres punts per seguir a prop del Madrid en la classificació. I ho fa sense Andrés Iniesta, un dels jugadors més lloats per companys i adversaris. “Què vols que et digui que no s’hagi dit abans? La gent encara parlarà d’Iniesta d’aquí a 100 anys”, va admetre José Luis Mendilibar, el tècnic de l’Eibar, sobre el jugador de Fuentealbilla, que es va lesionar en el partit d’anada dels quarts de final de la Copa del Rei. El migcampista pateix una petita lesió al soli de la cama esquerra i encara no sap si podrà jugar dijous el duel de tornada contra la Reial Societat. De moment, es mirarà per televisió el partit d’Eibar, igual que Mascherano, sancionat, i Rafinha, que continua el seu procés de recuperació de l’elongació al bíceps femoral de la cama dreta.

“Fa uns anys algú hauria pogut pensar que jugar sense Xavi i Iniesta hauria significat que el Barça perdria, però ja s’han vist partits en què el Barça guanya sense ells. La clau és tenir un estil, una idea, i els jugadors. Però la idea va per sobre dels noms, malgrat que tenir un jugador tan llest com Iniesta ajuda”, defensa el tècnic italià Arrigo Sacchi. Sense Iniesta ni Rafinha, Luis Enrique haurà de repensar un mig del camp, on Arda Turan, Rakitic, Denis Suárez i André Gomes lluiten per dos llocs, en espera d’alguna sorpresa a la llibreta tàctic de Luis Enrique.

Amb 32 anys, Iniesta conserva el talent, però ha patit alguns problemes físics que l’han deixat fora de joc. “Esclar que el Barça juga d’una forma diferent amb Iniesta o sense. És evident, un jugador com Iniesta sempre té incidència en el joc. Quan les coses no rutllen, sempre veus com Messi i Iniesta es busquen per manar, per obrir la llauna. El Barça té una bona plantilla i disposa de recursos per seguir guanyant, però és evident que sense Iniesta el joc és diferent. Pot ser bonic, pot guanyar, però sempre serà diferent”, defensa l’exjugador argentí Diego Latorre, ara comentarista. Latorre admira Iniesta, tot i que dubta quan recorda les declaracions del també argentí César Luis Menotti, que va arribar a defensar que Iniesta era, directament, millor que Messi: “Per a mi es parla de molts noms quan es parla de qui és el millor... i el millor jugador del món és Iniesta. Dribla, té joc, gol, dona assistències, corre, lluita... No entenc com no pot haver guanyat mai la Pilota d’Or. Potser passa que Iniesta no té perfil per al màrqueting, té cara de res, parla fluixet i alguna gent no s’adona que és el millor jugador”, va dir aquest estiu durant una entrevista a la cadena de televisió Fox Sports.

Quan Iniesta es va lesionar contra el València en el partit de Lliga d’aquesta mateixa temporada després d’una dura entrada d’Enzo Pérez, el Barça només va poder guanyar 3 dels 7 partits que va encadenar sense el seu migcampista de referència. En va empatar tres més i va caure per 3-1 contra el Manchester City de Guardiola a la Champions. Viure sense Iniesta no és una tasca fàcil. “Jo estic orgullós que tothom em recordi aquell mig del camp: Xavi-Iniesta, Xavi-Iniesta”, diu Xavi al llibre de memòries d’Iniesta. Però Iniesta va acomiadar-se de Xavi i aquesta temporada el Barça afronta de mica en mica una realitat: arribarà un dia que Iniesta tampoc hi serà. I el repte de seguir guanyant i competint com cal serà titànic. “Els fitxatges d’aquest estiu deuen anar en aquesta direcció. La nòmina de jugadors és llarga, però els nous han de fer un pas endavant. I Iniesta no es pot substituir”, conclou Latorre.

Preocupació per la gespa d’Ipurua

L’Eibar ha estat entrenant aquests dies sobre un terreny de joc amb neu i glaç. Ahir, la temperatura a la ciutat basca era de zero graus, tot i que s’espera una lleu millora del temps que podria permetre jugar sobre un terreny de joc en més bones condicions. “ Em preocupa la gespa. Als dos equips, per estil, ens interessa que estigui bé, ràpida, però amb aquest clima estic una mica preocupat. Normalment, la gespa d’Ipurua sempre està molt bé”, va dir Luis Enrique ahir en roda de premsa.