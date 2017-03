Arriba la redempció d’André Gomes

En cinc minuts de diferència, Luis Enrique va fer dos canvis. El primer, el de Sergi Roberto, va provocar un esclat de joia a l’estadi, que va aplaudir l’heroi del partit contra el PSG. Però, cinc minuts després, quan va entrar André Gomes, algú va xiular. Van ser pocs, però es van poder escoltar alguns xiulets tant quan va entrar com en una falta en què el portuguès va veure la groga. Just el dia que s’enfrontava al seu anterior equip, el València, André Gomes va notar com li estiraven les orelles. Però el duel contra els seus anteriors companys també li va servir a André Gomes per marcar el seu primer gol vestit de blaugrana. El primer en 36 partits. El primer gol de l’últim fitxatge que encara no havia marcat. Ho havien fet Lucas Digne, Denis Suárez o Samuel Umtiti. Tots, excepte André Gomes.

“Tots estem contents quan un company marca un gol”, deia el capità Andrés Iniesta sobre la diana del seu company, que va tancar la golejada contra el València rematant a l’àrea una centrada de Neymar al minut 89. El manxec se’n va alegrar a la gespa, igual que la resta de companys i els membres de l’ staff. Tots, menys el mateix golejador, que, amb passat valencianista, va afanyar-se a demanar perdó per haver-li marcat un gol al seu exequip.

“Doblement content pel gol? No, triplement content”, afegia Luis Enrique. El tècnic va celebrar la diana amb un salt i aplaudint amb força. Ningú com ell l’havia defensat i li havia donat minuts. “No l’he de descobrir, és un jugador bestial, amb un físic increïble i amb unes magnífiques condicions tècniques. Penso que serà un jugador molt important en el futur del club. Crec que no m’equivoco”.

El tècnic no només va elogiar el migcampista portuguès, també va insistir que els aficionats l’havien d’aplaudir. “El culer ha de fer un esforç. Quan les coses van bé és fàcil aplaudir, i no és just individualitzar en les derrotes. Avui la gent l’ha aplaudit i ha sigut exemplar”, opinava Luis Enrique, que assegurava que en el cas d’André Gomes no l’afectava la pressió. “No tinc aquesta sensació. Venia del València i estava més que acostumat a la pressió del seu estadi”.

36 partits i 2.059 minuts

Luis Enrique va confiar en André Gomes des del primer moment. El seu fitxatge llampec a l’estiu va ser beneït pel tècnic, que l’ha fet jugar 36 partits aquesta temporada, el 78% del total. El migcampista portuguès ha jugat d’interior i de pivot i ja ha superat la barrera dels 2.000 minuts (2.059). Dels 36 partits, ha sigut titular en 22 i ha tingut màxim protagonisme a la Champions i a la Copa del Rei, disputant set dels vuit partits jugats fins ara en cada torneig. A la Lliga ha disputat 21 enfrontaments i també va jugar a la tornada de la Supercopa d’Espanya.

Messi es fa amonestar i no serà a Granada

Cinc minuts abans del final del partit, Lionel Messi es va plantar just davant Diego Alves, molestant el porter brasiler. I aquest se’l mirava sorprès sense entendre per quina raó l’argentí feia aquella falta. La raó era que Messi preferia veure la groga i ser baixa la pròxima jornada al camp del Granada, cosa que li permetrà descansar després de l’aturada de seleccions, quan haurà de jugar dos partits a l’Amèrica del Sud, i de passada li permetrà assegurar-se que no es perd partits més importants com els del Madrid i el Sevilla per acumulació de targetes. Piqué és un altre dels jugadors que podria fer-se amonestar les pròximes jornades per assegurar-se jugar al Santiago Bernabéu.